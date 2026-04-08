Opinió
Molts alumnes... poques escoles
Dies enrere publicàvem en aquest diari que la fusió de dos centres escolars històrics de Girona com són el Bell-lloc i Les Alzines per passar a ser exclusivament de titularitat privada comportarà que fins a 342 alumnes sortiran el curs vinent i s’hauran de col·locar en altres escoles i instituts. D’entrada la xifra és una barbaritat i planteja una pregunta: i com es farà? Com es podran recol·locar tants alumnes tenint en compte el mapa escolar que té la ciutat, el nombre de centres i amb ràtios a les aules que són cada vegada més petites? Es planteja ara un problema més per a la ciutat. I a més, força greu. Segons amb la informació publicada, cal obrir dos grups més a Primària tal com ja havien plantejat la Generalitat i l’Ajuntament en la comissió de planificació. Aquests grups es podrien ubicar a l’escola Josep Dalmau i Carles i al Cassià Costal i 10 a Secundària. Realment, però, seran suficients? I què passarà si a mig curs arriben més alumnes —un fet que sol passar sovint— o que cal crear més places educatives especials?
La regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila, ha reconegut que el repte és majúscul. Penso que es queda curta en aquesta afirmació. Una de les majors angoixes que tenen els pares i mares és formalitzar la primera escolarització dels seus fills i filles. Sempre es pateix per si els tocarà la primera, la segona o la tercera opció. Tota família se sap les seves particularitats i necessitats. Per tant, ara, l’equilibri i la distribució de les places escolars pot ser més complexa que mai. Caldrà veure si l’Ajuntament i la Generalitat estan a l’altura d’un repte com aquest.
