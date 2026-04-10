Opinió
El cordó sanitari a Sílvia Orriols
L’auge dels partits populistes i d’extrema dreta ha comportat, arreu d’Europa, l’intent d’arraconar-los del debat públic amb un cordó sanitari. L’evidència empírica demostra que aquest mur no és una estratègia efectiva per frenar els partits i les idees que amenacen la democràcia. Aliança Catalana creix a totes les enquestes. A Ripoll governa en minoria i cap dels intents d’apartar la formació del govern municipal ha fructificat. En aquest escenari, bloquejar l’aprovació d’un pressupost i anar a una altra moció de confiança, és positiu o negatiu? Els regidors socialistes i un d’independent, tot i qüestionar el govern de Sílvia Orriols, van decidir abstenir-se i facilitar que tirin endavant els comptes.
En una democràcia madura, parlar no vol dir compartir, ni pactar vol dir assumir el programa de l’altre. Vol dir reconèixer que la representació política surt de les urnes, no d’un tribunal moral improvisat als despatxos d’un partit. Es pot rebutjar un projecte, es poden denunciar discursos inacceptables i es poden combatre determinades idees amb tota contundència. El que és més discutible és convertir una part dels votants en ciutadans de segona, com si el seu vot fos sospitós per definició.
La reacció de la direcció del PSC davant l’abstenció dels seus regidors a Ripoll, destacant que no tenien l’aval del partit i amenaçant d’«actuar en conseqüència», torna a facilitar la campanya a Orriols. Es pot discrepar de l’abstenció, però la desautorització fulminant és la prova que, per a alguns aparells de partit, el cordó sanitari s’ha convertit en una qüestió de fe: allò que importa és no donar cap senyal que pugui semblar una normalització del rival.
Massa partits continuen apostant per mecanismes d’exclusió que, lluny d’afeblir l’adversari, li regalen centralitat, victimisme i impuls electoral. La paradoxa és que els mateixos que defensen cordons sanitaris en nom de la democràcia, sovint no tenen cap problema a fer un gir radical en els seus arguments quan l’aritmètica parlamentària ho exigeix.
