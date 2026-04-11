Opinió
A Movistar ploren com a TV3
Té nassos que el club, històricament, més beneficiat d'Europa pels àrbitres (i aquest any, a la lliga espanyola, més que mai), justifiqui l'empat contra el modest Girona per un possible penal. I què, si ho era? A cada partit hi ha múltiples accions interpretables. Però, anem a pams. Primer, Valverde, que va tenir les dues ocasions més clares del partit (una va ser el gol), no hauria d'haver jugat per la vermella contra l'Atlètic de Madrid, si no fos perquè Florentino Pérez controla tots els estaments, federatius i arbitrals, del futbol espanyol. Segon, el possible penal a Mbappé ja no s'hauria produït si el reglament fos per a tots igual: el jugador francès hauria d'haver vist la segona groga per fingir descaradament un penal al minut 68. Tercer, tota la setmana parlant de la vermella a Gerard Martín, avalada pel Comitè d'Àrbitres, i resulta que no mereix cap debat, ni cap comentari, una entrada similar de Valverde, el de sempre, a Alejandro Francés (minut 75). De tot això, ningú no en parla. Per molt menys, van expulsar Vitor Reis contra el Llevant (0-4). El possible penal és una acció que fan sempre Mbappé i Vinicius per posar dubtes a l'àrbitre: llançar-se sobre el rival. Un cop de mà no provoca el tirabuixó amb doble salt mortal que va fer el francès. No oblidem que, després de l'empat de Montilivi, també van donar la tabarra per dos possibles penals quan n'hi havia hagut dos de més clars a l'àrea del Madrid. "Sin liderato y con lio", va titular llavors el diari As. Ahir: "Penalti". Florentino els donarà un parell de caramels.
El més vomitiu de tot va ser la retransmissió de Movistar. Ja sé que el Girona no es queixarà, perquè no ho fa ni per uns horaris horribles (jugarem algun dia a Montilivi a les 16.15 o 18.30?), però hauria de fer-ho. No em refereixo a coartar la llibertat d'expressió, sinó a no permetre que les retransmissions estiguin en mans d'uns fanàtics madridistes. Movistar no és, o no hauria de ser, Real Madrid TV, ni Telemadrid. Que porten sempre la camiseta blanca, ja ho sabem, però divendres Carlos Martínez, Maldini i Rafa Alkorta, van superar tots els límits acceptables. Insuperable el "nooo" d'Alkorta quan l'àrbitre va xiular el cop de colze de Mbappé a Francés. Va ser un no parar. Només hi faltava "Toño", abans Mateu Lahoz. Les seves anàlisis arbitrals, sempre a favor del Madrid, són un insult pels teleespectadors. I el programa postpartit va ser infame. Ni Real Madrid TV.
En fi, ja poden dir missa, i ja poden plorar com a TV3 quan el Girona va guanyar al Barça. Veure com els dos grans treuen foc pels queixals, compensa part dels patiments d'aquesta temporada. Potser el que haurien de proposar tots els clubs, és un dir, és que Barça i Madrid juguin una lliga entre ells de 38 clàssics. Que es barallin, que es matin, que es denunciïn, el que vulguin, però que deixin viure en pau a la resta. Perquè no és només Movistar o TV3 que menystenen als altres clubs. Només cal veure les portades d'avui dels dos diaris esportius de Barcelona. El Mundo Deportivo: "Tropiezo real". Sport: "El Madrid da pena". Jugava el Girona?
