Opinió
Boicots, mundials i Jocs Olímpics
L’Iran, l’Iraq, l’Aràbia Saudita, Qatar, Jordània, Turquia i Egipte seran algunes de les seleccions nacionals que participaran en el Mundial de futbol que començarà l’11 de juny i que tindrà lloc en tres països: els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Tots involucrats, en un grau o altre, en el polvorí del golf Pèrsic i el Pròxim Orient. La FIFA encara manté l’Iran com a participant en el torneig. El calendari preveu que jugarà a Los Angeles contra Nova Zelanda i Bèlgica i a Seattle contra Egipte. En una simulació realista dels partits classificatoris, es podria produir un enfrontament a vuitens de final de l’Iran contra els Estats Units.
Tot pot acabar passant. Fins i tot, segons progressin els esdeveniments geopolítics, el boicot d’alguns països a participar en el torneig. Coses del trumpisme. El món de l’esport ja ha vist situacions similars. Les més conegudes: 20 països africans van boicotejar els Jocs de 1976 a Mont-real, com a protesta que la selecció de rugbi neozelandesa hauria jugat a Sud-àfrica, llavors en ple apartheid racista. Hi va haver el boicot dels Estats Units, el Japó, l’antiga RFA, Turquia i 60 països més als Jocs de Moscou de 1980, per la invasió soviètica de l’Afganistan i la represàlia de l’URSS i 18 països més del bloc comunista, que van boicotejar els Jocs de Los Angeles de 1984. Des dels Jocs de Seül el 1988 no hi ha hagut boicots olímpics, tot i que el Comitè Olímpic Internacional (COI) va impedir participar Rússia i Bielorússia en els Jocs de París el 2024, després de la invasió d’Ucraïna del 2022. Una referència amb més història i honor: Espanya va ser l’únic país de rellevància que va boicotejar els Jocs de Berlín de 1936, com a protesta pel règim nazi.
L’última vegada que hi va haver un boicot de rellevància en un Mundial de futbol va ser Anglaterra 1966: els països africans es van negar a participar en les eliminatòries prèvies, contrariats amb el sistema de classificació. L’URSS no es va presentar al partit de repesca contra Xile per classificar-se per al mundial d’Alemanya de 1974, com a protesta contra el cop d’Estat de Pinochet. No obstant això, cap país va boicotejar el mundial de 1978 a l’Argentina, país que ja estava sota el poder d’una atroç dictadura militar. I, com era d’esperar, tampoc cap país va boicotejar el mundial de Rússia del 2018. Quatre anys abans, Rússia havia envaït Crimea i iniciat la primera de les ocupacions d’Ucraïna oriental.
Excepte per aquestes especials excepcions, l’esport sempre ha intentat mantenir-se al marge dels esdeveniments polítics. Desconeixem què hauria passat si Israel, per exemple, s’hagués classificat per al mundial. Ho haurien acceptat els països del Golf, a més del Marroc, Algèria i Tunísia, que també participen en el torneig? El Govern espanyol hauria actuat igual que a Eurovisió? A falta de respostes, sí que sabem que el 2028 els Jocs Olímpics tornaran a celebrar-se a Los Angeles. Donald Trump, tret d’incident inesperat, estarà en els últims mesos de la seva presidència.
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària