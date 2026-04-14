Opinió
Els jutges i la IA
Fa uns mesos us explicava, parlant de la IA i la seva aplicació a la Justícia, d’un intent de sancionar a un advocat que va fer un ús inadequat de la IA en la redacció d’una querella (va incloure un article del Codi Penal de Colòmbia en compte del Codi Penal espanyol). Tot i reconèixer de seguida el seu error, el tribunal va decidir obrir-li un expedient per possible abús de dret o mala fe processal, amb possibilitat d’imposar-li una sanció econòmica, que finalment no es va arribar a imposar tenint en compte la novetat en l’ús d’aquestes eines d’IA i que, en tot cas, l’advocat va rectificar immediatament i es va excusar.
Doncs ara li ha arribat el torn a un Jutge, que sembla que va redactar una sentència fent servir la IA, però no com a eina en el seu cas millorar o corregir la redacció d’aquesta, sinó que directament li va demanar a la IA que redactés la sentència, la qual cosa li podria suposar una suspensió de sou i feina durant 15 dies i una multa de 1.000 euros.
El cas ha estat sonat per diversos motius. En primer lloc, perquè es tracta del primer expedient disciplinari que s’obre a un jutge per fer una sentència amb IA, és a dir, no ajudant-se de la IA, sinó directament demanant a la IA que redacti la sentència. En segon lloc, perquè la IA que va fer servir va ser ChatGPT, que no deixa de ser una IA genèrica i poc segura, existint en el mercat IA específicament jurídiques i amb certes garanties de seguretat per respectar la privacitat de les dades i del contingut d’accés.
De fet, van ser els seus propis companys de Tribunal (es tractava d’una Audiència Provincial quina Sala està composta mínim de tres magistrats, un dels quals és nomenat Ponent de la sentència i que abans han deliberat sobre la resolució del cas), els que van denunciar els fets, ja que en cap moment se’ls va informar per part del magistrat ponent que havia «encarregat» la redacció de la sentència al ChatGPT, i ho van «descobrir» quan els hi van passar la sentència per signar-la. Com ho van descobrir?? Aquí ve el que és gros. El magistrat ponent es va deixar i no va eliminar les interaccions amb el ChatGPT, que constaven «textualment» en el cos de la sentència.
La gravetat del fet, a part d’ignorar de forma inexcusable el compliment dels seus deures judicials (la IA no deixa de ser una «eina», una ajuda, però que en cap cas pot substituir -almenys de moment- la funció jurisdiccional del jutge a l’hora de valorar les proves o d’interpretar les normes i fonamentar una sentència), recau també en el fet que va facilitar al ChatGPT tot l’expedient judicial, la qual cosa suposa una infracció greu de revelació d’informació en l’exercici de la seva funció, ja que les dades que se subministren a ChatGPT no és clar que mantinguin la seva confidencialitat, a diferència d’altres IA jurídiques que sí que garanteixen aquesta confidencialitat.
Antoni Pérez De-Gregorio i Capella és advocat a Rebled Bellvehí Advocats. Delegat Territorial a Girona de l’Associació Catalana de Compliance (COMPCAT).
