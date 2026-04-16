Opinió
Deduccions a Catalunya de l’impost de la renda 2025
Comença la campanya de la renda de l’exercici 2025 i tornen els dubtes i neguits d’aquesta obligació tributària que afecta cada any als residents espanyols. Enguany, el termini per presentar la declaració és del 8 d’abril fins al 30 de juny, i estan obligades totes aquelles persones que l’any passat van tenir ingressos superiors als 22.000 euros, si tenien un pagador, o als 15.876 euros si van tenir dos o més pagadors.
Les principals novetats d’enguany són, en primer lloc, l’augment de la progressivitat de l’IRPF a causa de l’increment del tipus de gravamen del darrer tram de les rendes d’estalvi, del 28 al 30%, quan superin els 300.000 euros. També la deducció que s’aplicarà als perceptors del salari mínim interprofessional (SMI) per tal que no tributin a l’impost, fins a un màxim de 340 euros. Per últim, destacar el manteniment de les deduccions mediambientals per les obres de millora de l’eficiència energètica dels habitatges i per la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega.
En aquest punt, és oportú repassar les deduccions autonòmiques corresponents als residents a Catalunya. aPer començar, en relació amb les circumstàncies personals i familiars del contribuent, aquells que hagin tingut o adoptat un fill o filla durant el 2025, es podran deduir 150 euros en cas de declaració individual o 300 euros si és conjunta o família monoparental. Mentre que les persones que s’hagin quedat viudes durant els exercicis 2023, 2024 i 2025 es podran deduir amb caràcter general 150 euros, o 300 euros si tenen a càrrec un o més descendents.
Pel que fa a l’habitatge habitual, els contribuents que estiguin de lloguer podran gaudir d’una deducció del 10% de les quantitats pagades durant el 2025 sempre que tinguin 35 anys o menys; o hagin estat a l’atur durant 183 dies o més; o tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65%; o siguin viudos o viudes i tinguin 65 anys o més, o formin part d’una família nombrosa o monoparental. El límit màxim de la deducció serà de 500 euros anuals, excepte les famílies nombroses o monoparentals que serà de 1.000 euros anuals.
En el supòsit que la titular del contracte de lloguer sigui una víctima de violència masclista, la deducció serà del 20% de l’import satisfet durant el 2025, amb un límit de 1.000 euros anuals. Quanties que pujaran fins al 25% de deducció i 1.200 euros anuals de límit quan tingui un fill o filla menor d’edat a càrrec. Tanmateix, en tots els casos de lloguers, s’estableixen limitacions en funció dels ingressos anuals dels contribuents.
Si s’han fet obres de rehabilitació de l’habitatge habitual durant el 2025, els contribuents també tindran dret a una deducció de l’1,5% de les quantitats satisfetes, sobre una base màxima de deducció de 9.040 euros. També es manté la deducció per la compra o construcció de l’habitatge habitual, sempre que la seva adquisició fos anterior a l’1 de gener de 2013. En cas d’utilitzar finançament aliè, aquesta deducció s’aplicarà sobre el principal del préstec i els interessos a mesura que es vagin tornant.
També s’estableixen diversos percentatges de deduccions relatives a donatius a terceres persones, com per exemple, a entitats que fomentin l’ús de la llengua catalana o occitana (15%); o que fomentin la investigació científica i la innovació tecnològica (30%), o que beneficiïn el medi ambient i la conservació del patrimoni natural (15%). Igualment, per a aquelles inversions fetes per a l’adquisició d’accions o participacions de determinades societats (40%); o de societats creades o participades per universitats o centres d’investigació (50%), o en el cas de societats cooperatives agràries i d’habitatge (20%).
Per últim, els contribuents que, per tenir més d’un pagador de rendiments del treball, estiguin obligats a presentar la declaració de l’impost, i sempre que aquests rendiments íntegres estiguin entre 15.876 i 22.000 euros anuals, tenen dret a una deducció. Aquesta deducció equival a la diferència entre la quota íntegra estatal i la quota íntegra autonòmica, sempre que aquesta diferència sigui positiva. D’aquesta manera, s’evita que hi hagi diferències en la tributació en funció del nombre de pagadors fins als 22.000 euros anuals de rendiments del treball.
I com sempre, és recomanable no esperar a l’últim dia per presentar la declaració; també cal revisar sempre les dades de l’esborrany que ens facilita Hisenda; en el cas de matrimonis comparar els resultats de les declaracions individuals i conjunta; si el resultat surt a pagar recordar que es pot fraccionar el pagament en dos terminis sense interessos, i és molt aconsellable conservar els documents i factures durant 5 anys, especialment si donen dret a una deducció o reducció. Bona renda 2025!
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»
- «Les estupideses que ha comès l'esquerra són innumerables»
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Protecció Civil demana definir 'zones segures' als municipis afectats per una 'improbable' ruptura de Susqueda
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat