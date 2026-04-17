Opinió
Abans de la contrició
«Primer van venir a buscar els socialistes, i vaig callar perquè no era socialista. Després van venir a buscar els sindicalistes, i no vaig parlar perquè no era sindicalista. Després van venir a buscar els jueus, i no vaig dir res perquè no era jueu. Després em van venir a buscar a mi...» Quants cops hem llegit aquestes frases? De vegades, els col·lectius sobre els quals cau la fatalitat varien. El seu mateix autor els alterava. No són versos d’un poema, ni són del dramaturg alemany Bertolt Brecht, tot i que sovint els hi atribueixen. Formen part de sermons eclesiàstics que l’autor, Martin Niemöller, va anar improvisant al llarg dels anys. En realitat, un acte de contrició.
Niemöller va ser un fervent defensor dels nazis. L’home era conservador, li agradava el desenfrenat llibertinatge que creia advertir en la República de Weimar, odiava aquest art tan allunyat de la tradició alemanya i, sobretot, l’horroritzava el comunisme. Però aviat el rector va comprendre que la creu gammada tenia poc de compassió. Va començar a clamar contra els excessos del règim fins que, és clar, van anar contra ell. Niemöller va sobreviure a Dachau i va dedicar la vida a l’apostolat del pacifisme i a entonar un mea culpa per la seva complicitat inicial.
Un reportatge recent de The New York Times informa sobre els moviments de l’Administració Trump per pressionar els governs estrangers en la lluita contra el que ells anomenen «terrorisme d’extrema esquerra» i els seus vincles amb ciutadans nord-americans. En aquest grup difús, hi inclouen des de comunistes, anarquistes, anticapitalistes fins a «ecoextremistes». No falten les veus que alerten d’una manipulació de la lluita antiterrorista que desenfoca el perill real de l’extrema dreta (el govern de Biden va identificar els supremacistes blancs com l’amenaça principal) i la pretén convertir en una eina per perseguir els opositors polítics. Us sona, això de titllar l’activisme i l’oposició de terroristes?
Primer van ser els immigrants... La por i l’odi que el neofeixisme ha sabut provocar envers ells s’ha convertit en una veritable escola. Amb el racisme desacomplexat, continuen caient les barreres morals. Després van ser les dones... Ja es parla obertament de les bondats del retorn a la llar, fins i tot algun personatge de la cort tecnològica qüestiona el sufragi femení. Que oportú que seria: més llocs lliures de treball (per l’escassetat que provocarà la IA), possibilitat de retallades en consideració a les cures i la meitat de la població calladeta. Ara arriba el torn de qui qüestiona el sistema... I demà?
Ara les xarxes socials s’han convertit en una campanya propagandística invasiva i permanent. Sobretot per als menors, que són adoctrinats i adotzenats per les pantalles. Un masclisme inflamat que pretén convertir els homes joves en soldats de la causa. Els valors morals i el sentit crític en qüestió. I una xarxa de control i repressió que es va estenent de col·lectiu en col·lectiu. Quant de sofriment ha de venir fins que no arribi el moment de la contrició?
