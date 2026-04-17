Opinió
La bossa que vessa la brossa
Girona ha aconseguit reduir gairebé un 39% els residus abandonats fora dels contenidors, una davallada en forma de millora que, val a dir, coincideix amb el desplegament del sistema de contenidors intel·ligents i amb una millora general de la recollida selectiva. I és que si el setembre de l’any passat es van recollir 523.280 quilos de residus abandonats a la seva sort a l’exterior dels contenidors, al març d’aquest any la xifra s’havia retallat fins als 320.435 quilos. No badin i aixequin el cartell dels aplaudiments, per favor, perquè els contribuents ja podem tornar a trepitjar les voreres de la nostra ciutat sense haver de fer de trapezistes, saltimbanquis, equilibristes, contorsionistes i malabaristes, passant de puntetes d’un sofà pudent abandonat per un propietari a qui li agradava fumar però li feia mandra aixecar el cul per agafar el cendrer, a una nevera que diu que a partir d’ara l’aigua la beuràs del temps, passant per una munió de mantes per abrigar mig Pol Nord a la caixa de cartró d’un televisor de, tirant curt, 320 polzades.
Però és clar, aquest mateix contribuent que salta d’un peu perquè ja no ha de témer per la seva vida tornant a casa pel mig de la carretera, ara es troba que, quan tot cofoi obre el contenidor amb el clauer a les vuit del matí, no sap on tirar la bossa de tant a vessar que està. Mentrestant, a Girona hi ha més de 12.000 llars que no llencen les escombraries (no fan un ús habitual de la targeta) i el càstig serà que se’ls apujarà la taxa. Encara haurem de celebrar que no les aboquin als contenidors, que hauríem de tornar a fer de funambulistes. El dia que baixar les escombraries deixi de ser un malson, potser sí que tocarà aplaudir.
