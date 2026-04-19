Opinió
«Milions» per a Fontajau
Un senyor es vol gastar «milions» en una instal·lació municipal de Girona i, per comptes de posar-li la catifa vermella, l’Ajuntament li continua marejant la perdiu. Tot va lent i tot és feixuc, per a aquest Ajuntament, incapaç de trobar solucions més enllà de pedaços al tema de la il·luminació de Fontajau i que no ha sentit vergonya quan esportistes (professionals i amateurs) més d’un dia no han tingut aigua calenta, en ple hivern, per dutxar-se. La ciutat té al davant una oportunitat miraculosa per reformar de dalt a baix el pavelló i quan trobes un Marc Gasol de la vida disposat a això fes-li reverències, ajuda’l i no només vulguis sortir a la foto.
Perquè quan el president del Bàsquet Girona parla de «milions», així en general, es refereix a uns quants, no es pensin que això es quedarà en un simple canvi de xapa i pintura. «Volem fer un nou Fontajau», va assegurar dilluns en una trobada informal amb periodistes on va començar a donar pistes dels plantejaments futurs que té per al club. «Milions» per a un equipament de la ciutat, potser deu o més, tot i que ell no hi va posar xifra, després de descartar construir una nova instal·lació. Amb 6.000 espectadors per a partits i 7.000 per a concerts els surten els números.
Tot això mentre l’equip femení del club ha disputat aquests dies la Final Six de l’Eurolliga, on aquesta tarda encara té l’oportunitat de signar una brillant tercera posició a la màxima competició continental de bàsquet. No només vol invertir «milions», sinó que a més a més, ho viu com un gironí més. Gasol ha estat aquests dies a Saragossa fent costat a l’equip, empenyent, i demostrant que hi creu, en tot això, perquè no només es tracta de diners.
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- Un local de Girona tornarà a aixecar la persiana després de 9 anys tancat
- SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- La suposada violació del carrer Tomàs Mieres de Girona mai va existir: la menor va admetre als Mossos que s’ho havia inventat
- Temps de Flors ja té cartell: Girona reconeix tres propostes en el concurs d’enguany
- Girona, en risc de veure Temps de Flors afectat per la vaga de Girona+Neta i les brigades municipals