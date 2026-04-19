Opinió
Tots els tòpics de la guerra de l’Iran
Res no és tan contagiós com el llenguatge militar excepte, potser, les expressions taurines. Fins i tot els pacifistes més aguerrits es comporten com a estrategs quan esclata una guerra; per alguna cosa deia Gramsci que «tota lluita política té un substrat militar». El conflicte de l’Iran ha desfermat la seva pròpia terminologia, i s’hi recullen els tòpics més granats amb el provís que canvien amb els successius enfrontaments bèl·lics, tot i que preservant el to marcial impossible de recollir per escrit:
«L’Iran també té un vot a la guerra». És de justícia reconèixer que, els primers dies de març, els generals escèptics nord-americans eren precisament els que recordaven que el bàndol més feble posseeix una opinió. Encara que estigui en franca debilitat, o fins i tot si s’ha rendit. El temps ha donat la raó a la milícia, Donald Trump va aplicar massa tard aquesta raonada exposició.
Canvi de règim. L’11 de febrer, Netanyahu assegura a Trump que la guerra se saldarà amb un «canvi de règim» a l’Iran, que passarà a ser un estat secular amb Reza Pahlevi al capdavant. El president americà encunya des del 31 de març la ficció que aquest relleu a Teheran ja s’ha produït, i que el país asiàtic ara té «governants més intel·ligents, més afinats».
«No es canvia un règim des de l’aire». La correcció a l’objectiu fonamental de la campanya va arribar per primer cop de llavis de John Mearsheimer, professor de la universitat de Chicago. La cita implica que els bombardejos aeris no poden aconseguir per si sols l’objectiu somiat per Trump i Netanyahu, que anunciava aixecaments espontanis de la població iraniana en protestes de carrer.
Obliterar. On la sorpresa és que el verb obliterate abusat per Trump té correlació aquí com «anul·lar, ratllar, esborrar». Amb la particularitat que els Estats Units ja van obliterar l’Iran en la guerra de dotze dies del juny passat, encara que segons sembla no l’havia obliterat prou. Tot i la irreversibilitat de la destrucció total, Trump l’utilitza a cada pas. En algun moment va ampliar el seu vocabulari a «aniquilar» o «annihilate».
Decapitació. Es correspon amb el primer punt a aconseguir, segons l’exposició de Netanyahu a la Situation Room de la Casa Blanca. Es tractava de matar Ali Khamenei, una execució que Trump va autoritzar a poques hores de la fatídica reunió a cel obert de l’aiatol·là. Es tracta de la versió radical del «canvi de règim», la decapitació iniciada amb Maduro ha estat abordada pel Financial Times en un assaig detingut.
Guerra d’elecció. Expressió popularitzada per Obama, per denunciar la invasió de l’Iraq a càrrec de George Bush. El president Demòcrata contraposava aquest concepte a la guerra de necessitat de l’Afganistan. L’Iran ha estat valorat majoritàriament com un conflicte opcional, que no responia a un atac imminent o ja produït, malgrat la insistència de Trump en què el país asiàtic estava a un pas de llançar una bomba atòmica sobre Israel.
«Bombardejar-los de tornada a l’Edat de Pedra». És una traducció incerta del «Bomb them back to the Stone Age». Era inevitable que Trump s’apropiés d’una frase destructora encunyada durant la guerra del Vietnam pel general Curtis LeMay. Els bombardejos intensos es van produir, però no van impedir la derrota nord-americana. L’expressió es recolza en una altra d’Albert Einstein, «no sé amb quines armes es lliurarà la Tercera Guerra Mundial, però la Quarta serà amb pals i pedres».
«Tigre de paper». El caos mental de Trump li permet apropiar-se d’una expressió d’arrel maoista, per descarregar-la sobre el seu enemic real a la guerra, que no és l’Iran sinó l’OTAN. No importa que NATO sigui l’altre nom militar dels EUA. Ja no ataca directament Espanya, des que va descobrir que els seus dards afavoreixen la projecció de Pedro Sánchez. Fa poc va tornar a enarborar el felí desdentat, contra països asiàtics com el Japó i Corea del Sud, sense oblidar-se d’Austràlia. L’únic fre que han aconseguit imposar-li els seus generals consisteix a mantenir-se dins del Tractat. De moment.
El 20% de l’estret d’Ormuz. O «estret de Trump», com el va batejar el susdit en una convenció de bilionaris «per error, encara que jo no m’equivoco mai». Tot expert en geopolítica comença per obligació la seva perorata sobre Ormuz destacant que el travessa el vint per cent del petroli mundial. El percentatge ha estat emès sense cap variació, amb tanta insistència que segurament és inexacte. Per arrodonir la saviesa iraniana, s’hi afegeix que canalitza també «fertilitzants», un altre tòpic. Ningú s’atura en els dàtils que també el recorren, perquè no tenen marcialitat.
SERE. Són les sigles en anglès de Supervivència, Evasió, Resistència i Fugida, programa que forma part de l’entrenament del personal militar amb risc de veure’s aïllat en territori enemic. S’ha incorporat al llistat de tòpics perquè un caça americà va ser abatut a l’Iran.
Iraq. Que aixequi la mà qui encara no hagi escrit un article confonent l’Iran amb l’Iraq. En el meu cas, ja no la puc alçar.
