Opinió | El món en suspens
Valentí Puig
Trump camina sobre les aigües
El segon mandat de Donald Trump és propi d’una era de miracles catastròfics. La IA el va vestir de Jesucrist perquè pogués caminar sobre les aigües, potser entre les mines del golf Pèrsic. Les peces de dòmino entrexoquen. Viktor Orbán surt d’escena, Vance busca la pau amb l’Iran en un Pakistan en guerra amb l’Afganistan, Meloni s’allunya de Trump i així tapa el seu fracàs en el referèndum sobre el sistema judicial italià. Tot té un bull permanent, més propi de les èpoques de discordança que dels temps d’estabilitat.
Trump supera tots els precedents, fins i tot el Chance que va protagonitzar la novel·la Des del jardí de Jerzy Kosinski –novel·lista americà d’origen polonès i gran provocador–, que després va ser portada al cinema com a Bienvenido, Mr. Chance. Chance era un jardiner lacònic i analfabet que per les seves expressions sempre críptiques va acabar sent considerat un gran conseller polític, al nivell més alt. En comparació amb Trump, Chance, almenys, callava però també ho havia après tot de la televisió, com Trump aplica a la política el que va aprendre al seu reality show.
Trump té el globus terraqüi en suspens, pendent del pols arterial de l’estret d’Ormuz. Se succeeixen les contraindicacions, els girs geoestratègics i uns altos el foc que cotitzen molt a la baixa, entre ruïnes de la diplomàcia clàssica i despulles de l’art de governar d’acord amb el mal menor. El segon mandat de Trump ha maltractat tota la nòmina de líders europeus i ja només queda Marco Rubio per tapar les escletxes de la nau. El que es va anomenar nou ordre mundial ni tan sols ha tingut sessió d’estrena. Vet aquí la Xina, ja més enllà del conflicte de l’Orient Mitjà, amb Taiwan al punt de mira i una agenda de superpotència asiàtica gestionada amb càlcul precís i implacable. ¿Significa que la Xina s’implicarà molt més en tot el que passa a l’Orient Mitjà?
La fractura de l’ordre mundial en estat d’esbós va més enllà de la crisi d’Ormuz. Posar en risc la llibertat de navegació és fer un pas cap a la tenebra. Per a no pocs analistes, les circumstàncies actuals podrien deteriorar el sistema arterial del que és la gran infraestructura digital del segle XXI, amb un plus d’inseguretat. Tot està més connectat que mai i la manca de querosè pot deixar les platges i hotels sense turistes.
Sembla que el moviment MAGA es va fabricar al marge de tota realitat. És la irrealitat de Trump, aixecant-se del llit per escriure tuits i posar com a Jesucrist a fi de replicar el papa Lleó. Benvingut, Mr. Trump. Donarà molta matèria als líders de l’esquerra del Con Sud, reunits amb Pedro Sánchez a Barcelona. El bloqueig –estratègic o simbòlic– s’imposa al nou ordre mundial. Tot és possible després dels altos el foc en vigor. Segons sembla, les negociacions no han estat en les millors mans. L’art del tracte, segons Trump, és el pitjor manual del segle XXI.
