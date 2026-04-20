Opinió
El cant coral, exemple d’harmonia
En un món preocupant per la inestabilitat, les injustícies i la guerra, la música, i en especial la música coral, constitueix un instrument, un llenguatge, d’entesa, de col·laboració i de pau. El cant coral constitueix un clar exemple del que s’aconsegueix amb la participació activa de les persones, la col·laboració desinteressada i l’ajuda mútua, convertint-se en una bonica experiència intensament social, humanista i transformadora.
Cantar en un cor, en una coral o en qualsevol agrupació ens fa partícips d’una col·lectivitat que respira, vibra i crea solidàriament. Ens ajuda a escoltar activament, a centrar-nos en el grup, en el nosaltres, posant en relleu que la bellesa fonamental no es basa en la individualitat aïllada, sinó en la complementarietat, no en la confrontació sinó en la col·laboració, no en la uniformitat sinó en la diversitat. I aprenem gràficament que totes les veus són necessàries i imprescindibles, i que la suma de totes elles, sopranos, contralts, tenors i baixos, és més gran que les parts. El cant coral fomenta valors que la nostra societat necessita urgentment. Enfront de l’acceleració amb què vivim, la confrontació sovint absurda, la competició estèril o la productivitat economicista, el cant coral invita i anima a la cooperació, l’ajuda mútua, al respecte pels ritmes i les capacitats de cadascú, cercant, sota la batuta de la directora o director, la desitjable harmonia col·lectiva, bonica i solidària.
En un món amb continus conflictes, en una societat donada a les divisions i enfrontaments polítics i ideològics, no sempre justificats ni admissibles, on les sovintejades notícies ens recorden la fragilitat de la convivència, el cant coral representa un refugi emocional, on cada persona és valuosa i necessària, se sent part d’una comunitat, i contribueix solidàriament a construir una cosa bonica. És un clar exemple que la cooperació és un motor necessari, que la creativitat compartida és fecunda i que la integració coordinada de persones diverses i diferents, amb aptituds distintes, és imprescindible per obtenir una relació social respectuosa i harmònica.
Cantar junts és un comportament que implica confiança i generositat, col·laboració i respecte, i aquesta confiança demostrada, assaig rere assaig, concert rere concert, crea vincles que traspassen la música, ens dona ànims i enforteix les relacions humanes i l’amistat. En una societat que tendeix a separar, per ideologies, per procedència, per origen, per religions o colors, el cant coral uneix i posa en relleu que la cooperació i l’ajuda mútua fomenten la indispensable i necessària harmonia. Llarga vida i felicitats a totes les corals.
