Opinió
Dictadura xinesa? Tant és
Una de les polítiques de natalitat que va aplicar el règim comunista xinès a partir dels anys vuitanta per mirar de controlar l’augment de la població va ser prohibir que les parelles tinguessin més d’un fill. Les preferències socials van fer que els fetus de sexe masculí fossin preferits abans que els de sexe femení, que s’avortaven abans de néixer o, en altres casos, es donaven en adopció per a famílies estrangeres en uns processos que eren llargs i costosos. Un tràgic procés de selecció que el règim comunista, a mesura que anava veient el desequilibri demogràfic, va començar a relaxar. Segons el Fons de Població de les Nacions Unides (Unfpa), el 2004 es va arribar al pic: van néixer un 21,18% més de nens que de nenes.
El creixement imparable de la Xina des de 1979 ha funcionat a costa d’extraordinàries, fins i tot terribles, mesures socials, econòmiques i polítiques. S’han mogut poblacions senceres per construir infraestructures gegantines i s’han desenvolupat metròpolis on abans hi havia poblets de pescadors. Hi ha 72 ciutats amb més d’un milió d’habitants i quatre amb més de deu. El règim de partit únic i la tradició mil·lenària han deixat la Xina en mans d’un mandarinat extraordinàriament ben preparat. A la Xina manen els enginyers. Xi Jinping, el president més poderós que ha tingut mai el país després de Mao, és químic. No hi ha res que es deixi a la improvisació. I quan es pren una decisió és inapel·lable, indiscutible i ràpida. Que s’estigui de dir una paraula qui s’hi oposi. Drets humans? Sempre al servei del partit i els seus objectius. La presa de Taiwan? Al temps.
Tot això no ha impedit que la Xina hagi atret grans inversors internacionals disposats a treure rèdit d’un país que va decidir entrar, de ple, en la societat de consum. Empreses d’arreu del món, des d’Apple fins a companyies de components d’automòbil espanyoles, hi van muntar les fàbriques. Ciutats com Xangai es convertien en meques immobiliàries. La Xina es va consolidar com la fàbrica del món. Va començar a exportar i a generar desequilibris comercials que van acabar fent perdre els nervis als Estats Units. A més, la Xina va començar a invertir arreu del món, començant pels països en via de desenvolupament. Amb discreció, el seu poder empresarial i econòmic s’ha anat estenent com una taca d’oli. Allò que va començar com els tot a cent als vehicles elèctrics que estan revolucionant la tradicional indústria de l’automòbil europea, japonesa i nord-americana.
L’aparició de Donald Trump en l’escenari internacional ha sigut una benedicció més per al comunisme xinès, que no té objeccions a ajudar la Rússia de Putin o l’Iran dels aiatol·làs per continuar guanyant influència. A la Xina, la Unió Europea no sap pas com tractar-la. Hi ha respecte, por i interessos al mateix temps. També hi ha diferència d’opinions. Pedro Sánchez ha tornat a la Xina per adular el mandarinat comunista mentre a Barcelona reuneix líders, anomenats progressistes, per advertir sobre la dreta autoritària. Hi ha dictadures útils i dictadures inútils. Com n’hi ha hagut sempre.
