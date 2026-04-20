Opinió
Integració, multiculturalitat, expulsió
No fa tant que les actituds respecte a la immigració procedent d’altres cultures es dividien, per pintar-ho matusserament, entorn de dos pols: la integració i la multiculturalitat. La integració propugna la necessitat d’orientar l’acció política, social, cultural i econòmica cap a l’objectiu que les persones nouvingudes i les arrelades comparteixin uns mateixos trets culturals, bàsicament els de la societat d’acollida. L’idioma és un element central d’aquest objectiu, que inclou des de les maneres de vestir fins als costums i les aficions del lleure, passant pel paper de la dona i el concepte de família. Integració és Michael Corleone parlant en anglès millor que en italià, allistant-se per lluitar amb els Estats Units a la Primera Guerra Mundial i prometent a la seva parella que no seguirà els «negocis» familiars, abans que l’atemptat contra el seu pare i l’assassinat del seu germà l’empenyin al costat fosc.
El multiculturalisme, en canvi, admet i fins i tot celebra la coexistència en un mateix territori de cultures diferents amb escassa voluntat d’interpenetració, que mantenen l’idioma, la religió, els costums, les aficions i els preceptes morals, inclosos els que fan referència a la família i al paper de la dona. Per als defensors d’aquesta fórmula, que saluden l’assistència de les autoritats locals a la festa musulmana del xai, acceptar la diversitat fa més forta la comunitat en el seu conjunt. Per als contraris, la força només és tal quan tothom comparteix els trets bàsics de la mateixa cultura; portat a l’extrem, l’Estat modern ha pretès aconseguir una sola nació, amb una sola llengua i una sola religió. Per fer-ho, cal que la societat existent assimili les incorporacions com l’allioli assimila i integra el raig de l’oli.
El problema arriba quan no és un raig sinó una ampolla sencera la que s’aboca al morter, i la barreja es talla. Si quan encara no s’ha assimilat una incorporació relativament senzilla, perquè la llengua és germana i la religió és la mateixa, n’arriba una altra en què tot és diferent, llavors al debat entre integració i multiculturalisme s’hi afegeix una tercera proposta: la negació. No creiem que vulguin integrar-se, ens semblen massa nombrosos per acceptar-los tal com són, i es posa en marxa la dinàmica que acaba en les propostes d’expulsió massiva, derivades d’un procés per culpar-los de tots els mals reals i imaginaris. I en temps de desconcert, de malestars no en falten.
Subscriu-te per seguir llegint
