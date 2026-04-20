Opinió
La prevenció dels riscos laborals
Resulta sorprenent que no s’hagi pogut aconseguir un acord social tripartit, si més no fos de mínims, sobre la revisió de la normativa vigent, la Llei 31/1995 de 8 de novembre i les seves normes reglamentàries de desenvolupament, i el Reial decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, per a l’adaptació de totes elles als canvis operats en l’organització productiva i per a abordar els nous riscos laborals derivats de tals canvis i també d’altres factors que cada dia estan adquirint major importància com són els climàtics. Convé recordar, si més no sigui també de manera breu, que sí que hi ha hagut un acord social bipartit imperfecte, ja que una de les parts no és l’empresarial, sinó el Ministeri de Treball i Economia Social, juntament amb les organitzacions sindicals més representatives d’àmbit estatal, CCOO i UGT, subscrit el 10 de febrer.
En aquest acord, les parts signants van subscriure que el govern impulsaria «decididament» la tramitació administrativa i parlamentària per a arribar a l’aprovació de la llei per la qual es modificarien les normes abans esmentades, amb els objectius d’integrar la perspectiva de gènere, l’edat i la diversitat generacional, visibilitzar els nous riscos socials com «els vinculats als factors psicosocials, els derivats del canvi climàtic i de les noves formes d’organització del treball», prevenir els accidents i malalties relacionades amb el treball, millorar la gestió de la seguretat i salut laboral, enfortir l’organització preventiva en l’empresa, afavorir un funcionament més eficaç de les entitats especialitzades acreditades, actualitzar i incrementar la formació exigible a les persones que desenvolupen funcions preventives, i augmentar la protecció de les persones treballadores autònomes. Tot això es recull de manera detallada en l’avantprojecte de Llei, certament, en cas d’aprovar-se com a Projecte de Llei, de complicada tramitació parlamentària perquè pugui arribar a veure la llum pública i entrar en vigor l’1 de gener de 2027.
Cal parar esment en les reformes normatives als canvis que s’han produït des de l’aprovació de la Llei 31/1995 «en l’economia, la demografia, els patrons de treball i la societat en general», i per descomptat tenint en consideració tant el marc estratègic de la UE en matèria de seguretat i salut en el treball com l’Estratègia Espanyola 2023-2027, exposant-se que tots dos textos apunten «a les noves tendències econòmiques i socials i a la transició digital i climàtica com a generadores de riscos nous o emergents que afecten la seguretat i salut de les persones treballadores».
Les modificacions normatives que s’introdueixen en l’Avantprojecte de Llei versen en primer lloc sobre la definició de «danys derivats del treball», i una regulació que ha d’entendre’s per «condició de treball», incloent ara amb caràcter de novetat «qualssevol altres circumstàncies que puguin influir en l’entorn o lloc de treball, incloses les derivades del canvi climàtic i les catàstrofes naturals».
Més endavant, es fan canvis per a garantir l’aplicació del principi preventiu d’«adaptació del treball a la persona», en el qual es destaca que els equips de protecció individuals hauran d’estar adaptats «a les característiques físiques i mesures antropomètriques de la persona treballadora portadora». Igualment, la nova normativa estableix l’obligació de prendre en consideració la perspectiva de gènere i edat, «així com qualsevol característica personal», en la integració de l’activitat preventiva i en l’adopció de mesures. Incorporacions obligades, i necessàries, a conseqüència de les regulacions internacionals i europees, són les dedicades a la protecció de les persones treballadores enfront de situacions d’assetjament o violència laboral.
S’amplien els supòsits en els quals ha de revisar-se l’avaluació de riscos, i es potencia la informació i formació en matèria preventiva que sigui «comprensible i d’acord amb la complexitat dels riscos i mesures de protecció». D’especial interès és la modificació de l’art. 22 de la Llei vigent, dedicat a la vigilància de la salut. S’enforteix la protecció de les treballadores embarassades en situació de lactància natural, així com de la descendència.
Són objecte d’incorporació nombrosos canvis en el Reglament dels serveis de prevenció dedicats a potenciar i enfortir l’organització de l’activitat preventiva, així com també quant a les funcions i nivells de qualificació. Finalment, no poden faltar modificacions, una vegada més, en la Llei de l’Estatut dels Treballadors i en la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social; les primeres, per a reconèixer expressament «el dret de les persones treballadores a la seva integritat física i moral, així com al respecte de la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat, compresa la protecció enfront de la violència i a qualsevol mena d’assetjament»; les segones per a «qualificar com a infracció tota aquella conducta que suposi una discriminació en l’ocupació o l’accés a aquest, per les causes vinculades a la persona treballadora, i la seva condició social o personal, en línia amb l’article 14 de la Constitució Espanyola, si bé en el circumscrit a la normativa laboral».
