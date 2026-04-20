Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
regularització migrantshospital TruetaTemps Sant JordiAccident Sarrià de TerSpar GironaSant Jordi
instagramlinkedin

Opinió

Cartes dels lectors

Girona

Carta d'una lectora: "Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?"

L'autora assegura que "passejar per Girona s’ha convertit massa sovint en un exercici d’eslàlom entre excrements de gos i taques d’orina".

Envia la teva carta

Dos gossos, en una imatge d’arxiu, en un lateral del parc de la Devesa de Girona. / Marc Martí Font

Girona també diu prou a l'incivisme amb els gossos?

Marta Vila Baigorri | Girona

Passejar per Girona s’ha convertit massa sovint en un exercici d’eslàlom entre excrements de gos i taques d’orina a portals, façanes i mobiliari urbà. És una realitat quotidiana que molts veïns pateixen, i que malauradament s’està normalitzant.

Aquest incivisme no és només una qüestió estètica: afecta la convivència, la salubritat i el manteniment de la ciutat. Davant d’això, cal fer una pregunta clara: quants diners destina l’Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos? Papereres rovellades, fanals deteriorats o mobiliari malmès són exemples visibles d’un cost que acabem assumint entre tots.

Altres municipis han decidit actuar amb més contundència.

A Viladecans, la campanya «Quina merda!» ha posat el problema al centre del debat amb un missatge directe i mesures reals. Paral·lelament, diverses poblacions ja utilitzen l’ADN caní per identificar i sancionar els propietaris incívics.

Girona no pot continuar mirant cap a una altra banda. Calen campanyes més valentes, més control i sancions efectives. La gran majoria de propietaris són responsables, però és imprescindible actuar contra qui no ho és.

La qualitat de l’espai públic defineix la qualitat de la convivència. I aquesta, sens dubte, no hauria de ser negociable.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents