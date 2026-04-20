Opinió
Carta d'una lectora: "Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?"
L'autora assegura que "passejar per Girona s’ha convertit massa sovint en un exercici d’eslàlom entre excrements de gos i taques d’orina".
Envia la teva carta
Girona també diu prou a l'incivisme amb els gossos?
Marta Vila Baigorri | Girona
Passejar per Girona s’ha convertit massa sovint en un exercici d’eslàlom entre excrements de gos i taques d’orina a portals, façanes i mobiliari urbà. És una realitat quotidiana que molts veïns pateixen, i que malauradament s’està normalitzant.
Aquest incivisme no és només una qüestió estètica: afecta la convivència, la salubritat i el manteniment de la ciutat. Davant d’això, cal fer una pregunta clara: quants diners destina l’Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos? Papereres rovellades, fanals deteriorats o mobiliari malmès són exemples visibles d’un cost que acabem assumint entre tots.
Altres municipis han decidit actuar amb més contundència.
A Viladecans, la campanya «Quina merda!» ha posat el problema al centre del debat amb un missatge directe i mesures reals. Paral·lelament, diverses poblacions ja utilitzen l’ADN caní per identificar i sancionar els propietaris incívics.
Girona no pot continuar mirant cap a una altra banda. Calen campanyes més valentes, més control i sancions efectives. La gran majoria de propietaris són responsables, però és imprescindible actuar contra qui no ho és.
La qualitat de l’espai públic defineix la qualitat de la convivència. I aquesta, sens dubte, no hauria de ser negociable.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- «Gràcies a Déu i a Míchel, no em vaig equivocar venint al Girona. Prometo que miraré més a porteria»
- Denuncien cotxes en direcció prohibida per entrar al Barri Vell de Girona
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell