Opinió
No em toquis Sant Jordi
És legítim debatre sobre qualsevol tradició, però costa entendre què es pretén quan es qüestiona Sant Jordi justament en allò que el fa únic. Per a molts catalans, i jo m’hi compto, no és només una jornada al voltant dels llibres, sinó una festa pròpia, estimada i plena de sentit. És un dia d’afecte cap als més propers, de compartir roses i llibres amb la família, amb la parella, amb els amics o amb aquelles persones que formen part de la nostra vida. Reduir-ho tot plegat a un simple Dia del Llibre és empetitir una celebració que té valor precisament perquè va molt més enllà.
Es pot discrepar, naturalment, però els mateixos que pretenen desdibuixar Sant Jordi canviant-li el nom i que semblen incòmodes amb aquesta singularitat, probablement posarien el crit al cel si algú proposés substituir Nadal per una Festa d’Hivern o la Pasqua per l’arribada de la primavera. Quan la tradició és d’altres, el nom es respecta; quan és catalana, sembla que sempre s’hagi de traduir, rebaixar o fer més neutra. I aquesta asimetria diu moltes coses.
Els molesta que Catalunya tingui una festa pròpia, reconeixible i viscuda massivament al carrer. Els incomoda que hi hagi una celebració que uneixi cultura, amor, llengua i sentiment de comunitat sense necessitat d’assemblar-se a cap altra. Busquen diluir-ne la identitat.
Sant Jordi és una de les expressions més belles i més cíviques que té Catalunya. No exclou ningú, no va contra ningú i no necessita assemblar-se a cap altra festa per ser valuosa. Al contrari: convida a sortir al carrer, a regalar, a llegir, a estimar i a compartir. Precisament per això molts no entenem aquesta voluntat d’embolicar la troca. Catalunya pot i ha de poder tenir una festa pròpia, amb nom propi i amb un sentit propi, sense que ningú senti la necessitat de dissoldre-la en una etiqueta genèrica. Sant Jordi és Sant Jordi, i aquesta és justament la seva força. En resum: no em toquis Sant Jordi. O com diria algú: Toca’t els ous.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització