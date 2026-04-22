Opinió
Ni un pam de net
Doncs sí. La percepció general de la ciutadania és que no hi ha un pam de net. Es pot interpretar com es vulgui. Si ens referim a la neteja viària de la ciutat de Girona i a la recollida de residus urbans, encara es pot reafirmar més aquesta sensació. De res serveix canviar certes condicions i si es posen més contenidors al carrer si la brossa no es retira. Torno a dir, aquesta és la sensació més aviat generalitzada que tenen els veïns de Girona. Que aixequi la mà el que hagi vist en els darrers dies contenidors amb les tapes obertes perquè al seu interior ja no hi ha espai per més bosses. O que hagi vist tota mena de deixalles a les voreres. O papereres també totalment plenes, sense buidar. Baixem les mans. Mentrestant, la plantilla de l’empresa encarregada de la recollida de les escombraries ha amenaçat en fer vaga si no hi ha un acord salarial, un increment de personal o vehicles adaptats. Tenen el seu dret de convocar una aturada, però no em sembla correcte utilitzar com a arma de força fer la vaga coincidint amb Temps de Flors. I mentrestant, també l’alcalde, Lluc Salellas, afirmava en una entrevista a aquest diari que l’actual model de residus té encerts i mancances. Segur? Els ciutadans no tenen em penso la mateixa impressió veient diàriament quin és l’estat dels carrers de tots els barris de Girona.
I per reblar el clau, des de Junts per Catalunya -soci de govern- ja es comencen a preparar per distanciar-se del govern municipal dient que valoraran la seva continuïtat si no es compleixen les seves exigències sobre residus. Doncs això, continuarem sense tenir un pam de net.
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?