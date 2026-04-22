David Céspedes

Ni un pam de net

Imatge de la protesta dels treballadors de Girona+Neta / Marc Martí / DDG

Doncs sí. La percepció general de la ciutadania és que no hi ha un pam de net. Es pot interpretar com es vulgui. Si ens referim a la neteja viària de la ciutat de Girona i a la recollida de residus urbans, encara es pot reafirmar més aquesta sensació. De res serveix canviar certes condicions i si es posen més contenidors al carrer si la brossa no es retira. Torno a dir, aquesta és la sensació més aviat generalitzada que tenen els veïns de Girona. Que aixequi la mà el que hagi vist en els darrers dies contenidors amb les tapes obertes perquè al seu interior ja no hi ha espai per més bosses. O que hagi vist tota mena de deixalles a les voreres. O papereres també totalment plenes, sense buidar. Baixem les mans. Mentrestant, la plantilla de l’empresa encarregada de la recollida de les escombraries ha amenaçat en fer vaga si no hi ha un acord salarial, un increment de personal o vehicles adaptats. Tenen el seu dret de convocar una aturada, però no em sembla correcte utilitzar com a arma de força fer la vaga coincidint amb Temps de Flors. I mentrestant, també l’alcalde, Lluc Salellas, afirmava en una entrevista a aquest diari que l’actual model de residus té encerts i mancances. Segur? Els ciutadans no tenen em penso la mateixa impressió veient diàriament quin és l’estat dels carrers de tots els barris de Girona.

I per reblar el clau, des de Junts per Catalunya -soci de govern- ja es comencen a preparar per distanciar-se del govern municipal dient que valoraran la seva continuïtat si no es compleixen les seves exigències sobre residus. Doncs això, continuarem sense tenir un pam de net.

