Opinió | Bàsquet Girona
Andreu Coll
El futur i el nou paradigma
Quan Marc Gasol va tornar a Girona ara fa dotze anys per impulsar la seva escola, era difícil imaginar fins a quin punt aquell primer pas acabaria definint un projecte sòlid. El temps, però, li ha donat la raó. La mateixa base ha esdevingut una estructura que ha crescut amb paciència fins a consolidar-se a l’elit.
Aquesta setmana n’ha arribat una nova prova. En forma de premi, però no deixa de ser una fita més en el camí. El Bàsquet Girona ha aconseguit la seva primera classificació per a uns Campionats d’Espanya en categoria júnior. Ho ha fet amb l’U18 entrenat per Xavi Rosselló, confirmant que la base ja no és només una aposta de futur, sinó una realitat competitiva. En paral·lel, l’equip U22, nodrit en bona part per jugadors formats al club, disputarà eliminatòries per aspirar al títol de la nova lliga impulsada per l’ACB. És un gran èxit, però, sobretot, no és casual.
Els debuts al primer equip de jugadors com Khory Brunot, Enric Sanmartín o Izan Soler reforcen aquesta sensació d’estructura sòlida i que aporta continuïtat. Per primera vegada des de l’inici del projecte, el pont entre el bàsquet formatiu i el professional no és una fantasia, sinó un camí real. El club ha aconseguit construir una estructura que permet que el talent creixi a casa i trobi sortida al més alt nivell. Però aquest present té una cara menys visible.
Perquè si avui el camí és més clar, és perquè abans no ho era. Hi ha una generació de jugadors que va fer el mateix recorregut, o fins i tot millor, però amb la necessitat de volar del niu per continuar creixent. Noms com Adrià Moncanut o Víctor Muñoz, protagonistes d’una de les millors fornades júniors del club, competeixen avui lluny del focus, a Segona FEB. Ho fan amb nivell, però sense haver pogut gaudir d’un context com l’actual, molt més favorable per fer el salt.
Aquest és, probablement, el gran encert del projecte. No només formar jugadors, sinó generar les condicions perquè puguin arribar. Però també és una realitat que obliga a mirar enrere. Perquè l’èxit actual no s’explica només pels que hi són, sinó també pels que hi van ser quan tot era més incert.
En l’eufòria pels resultats, és fàcil posar el focus en el present. Però qualsevol estructura sòlida té fonaments, i sovint aquests no són visibles. El Bàsquet Girona creix, i ho fa amb sentit. Però si vol mantenir aquesta identitat, no hauria d’oblidar una evidència incòmoda: alguns dels que van obrir el camí no han pogut recórrer-lo fins al final.
No es culpa del club, ni molt menys. Al contrari. El nou paradigma, liderat pel projecte U22, permet establir el pont al professionalisme de manera natural. Un canvi de paradigma involuntari que, se’ns dubte, el club ha aprofitat a la meravella per donar un pas més en el seu creixement.
Subscriu-te per seguir llegint
