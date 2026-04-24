Opinió | Tal com raja
Burca i hijab, un debat necessari
En societats obertes i democràtiques com la nostra, hi ha debats que, per incòmodes que siguin, no es poden evitar. El del burca i el hijab en espais públics n’és un exemple clar.
No es tracta d’un qüestionament de cap religió ni de cap comunitat. Es tracta, simplement, de reflexionar sobre quin model de convivència volem preservar i projectar.
El burca, més enllà de la seva dimensió cultural o religiosa, té un component simbòlic evident: la invisibilitat de la dona en l’espai públic. I aquest fet entra en tensió amb un dels pilars fonamentals de la nostra societat, que és la igualtat entre homes i dones.
En el cas del hijab, el debat és més complex. Hi ha dones que afirmen portar-lo com una expressió lliure de la seva identitat. Aquesta realitat existeix i mereix respecte. Però també és cert que, en determinats contextos, aquesta decisió pot estar condicionada per pressions socials, familiars o culturals. Ignorar aquesta part del debat seria simplificar una realitat que és, per definició, complexa.
Europa ha construït al llarg de dècades un marc de drets i llibertats basat en la dignitat individual, la igualtat i la visibilitat de totes les persones en l’espai públic. La convivència no consisteix únicament a acceptar la diversitat, sinó també a garantir que aquesta no vulneri principis bàsics que considerem irrenunciables.
Plantejar aquest debat amb serenor no és un exercici de confrontació, sinó de responsabilitat. Perquè defensar una societat oberta també implica saber on són els seus límits.
I entre aquests límits, n’hi ha un que hauria de ser compartit: cap dona hauria de veure’s obligada, de manera directa o indirecta, a esdevenir invisible.
