Carta d'un lector: "Si a les Fires de Figueres la majoria de vehicles no estan en regla, voleu pensar que les atraccions sí que ho estan?"
L'autor afirma que la gran majoria de vehicles "no tenien el distintiu de la ITV"
"Si a les Fires de Figueres la majoria de vehicles no estan en regla, voleu pensar que les atraccions sí que ho estan?"
Xavi Roca, de Figueres
Avui he passat pel complex on es munten les Fires de la Santa Creu de Figueres, concretament per l'espai de les atraccions. Com que soc observador, em faig creus: la gran majoria de vehicles de tota mena —caravanes, cotxes, tractors tràiler i força vehicles més que hi havia estacionats— no tenien el distintiu de la ITV, ni tan sols el de l'any en curs, ni cap d'antic, ni de cap classe.
Aquests firaires transporten estris per fer gaudir la nostra mainada. Si els vehicles que les transporten no estan en regla, voleu pensar que les atraccions sí que ho estan?
Aquesta carta ha estat publicada originalment a l'Empordà, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona.
