Opinió
Alliberar el potencial
Avui parlaré d’un concepte que no s’explica massa sovint: el de l’energia potencial. És un concepte ampli, però que necessita ser explicat amb exemples tangibles.
El potencial és una energia o una capacitat que encara no s’està utilitzant, però que pot activar-se.
Per a una classe que he de fer a alumnes de sisè de primària a Camprodon els explicaré que l’aigua d’un canal, just abans de caure pel tub que baixa a la turbina (per exemple a la central de Llanars o de Vilallonga), té energia potencial, està quieta. Si la fem baixar pel tub cap a la turbina més avall, aquesta energia es transforma en moviment, que farà girar la turbina i produirà força que mourà un alternador, que generarà electricitat. L’energia potencial s’haurà transformat en energia cinètica, en energia mecànica i finalment en energia elèctrica. Una pila elèctrica té energia, però només la deixa anar quan la connectes. Quan pugem a un tobogan, incrementem l’energia potencial a causa de la gravetat. Quan ens llencem, transformem l’energia potencial en moviment.
Així doncs, el potencial és una capacitat que està amagada. Una llavor, que és poca cosa, té la capacitat de convertir-se en un arbre. És una possibilitat, té potencial per fer-ho si té llum, minerals i aigua. Nosaltres els humans tenim potencial per aprendre idiomes, música, esports, per estimar... és com una llavor que pot créixer si la regues. Desenvolupar el màxim potencial d’una persona és el millor objectiu de la societat.
Trobem potencials amagats en alguns materials que només apareixen en condicions concretes, per exemple el ferro té potencial magnètic si el posem en un camp magnètic, llavors s’imanta. L’aigua té un potencial increïble quan l’escalfem i bull a vapor, canviant d’estat, o quan la congelem i la convertim en sòlid.
Els exemples són nombrosos, sobretot lligats a l’energia. Per als alumnes el més important és que el cervell té el potencial per resoldre molts problemes i situacions difícils, però que només s’activa si practiques suficientment. Per als polítics cal fer-los veure que la seva tasca és la de possibilitar que la il·lusió d’una persona (el potencial més gran que existeix), tingui la possibilitat de realitzar-se, procurant la formació, el benestar social mínim, la capacitat d’independitzar-se de la família, de crear la seva pròpia, de realitzar-se professionalment i com a individu...
Però hi ha un exemple que crec que els ajudarà a entendre el futur potencial. Imaginem un camió que ha de pujar una càrrega de 24 tones a 500 m per carretera. Un camió dièsel pesarà 39 t, l’elèctric pesarà 44 t. El rendiment del camió dièsel modern és de 42%, i el de l’elèctric del 85%. L’energia necessària per pujar serà respectivament de 127 kWh i de 71 kWh. A la baixada, el camió dièsel dissipa l’energia potencial en forma de calor als frens, mentre que el camió elèctric recupera 51 kWh. Així, el balanç de pujar i baixar del camió dièsel és de 127 kWh i 20 kWh pel camió elèctric, 6,35 vegades menys.
Un camió de Girona a Alcoi té un desnivell acumulat de 2.423 m, i l’estalvi d’un camió elèctric seria de 521 kWh, (uns 52 litres de gasoil equivalents). Anar a Madrid el desnivell acumulat és de 5.220 m, i l’estalvi seria de 1.123 kWh (112 litres de gasoil!). Si ara mirem la Teisa que va d’Olot a Camprodon, el desnivell és exactament de 500 m. Si porta de mitjana 27 passatgers, el pes total és de 14,6 t. Aquí l’estalvi de l’autobús elèctric serà de 5,4 vegades, uns 38,8 kWh per cada viatge de pujada i baixada que faci. Quan puges una muntanya estàs guardant energia potencial. Quan baixes, aquesta energia es torna a aprofitar... o es pot perdre, depèn de nosaltres. El mateix raonament el podem fer en embassaments turbina-bomba com el d’Estany Gento, Moralets, el que està projectat a La Baells, el projecte de Riba-roja o el que s’hauria de fer a Sau-Susqueda. El rendiment del conjunt de turbinar aigua que baixa. I pujar l’aigua amunt per recuperar energia potencial, és del 75%, la millor bateria que pot tenir el sistema elèctric per compensar les variacions de la xarxa elèctrica. La muntanya és com una bateria natural: si tens la tecnologia adequada, pots aprofitar l’energia que ha costat pujar.
Un altre cas important és el potencial del gas biometà, que té energia química (pot cremar a temperatures molt elevades) i composició química que es pot convertir en mil productes útils. És una molècula petita amb un potencial enorme. Es pot convertir en plàstics, pintures, dissolvents, molècules farmacèutiques, fibres tèxtils, detergents, adhesius, fertilitzants...
El missatge és que el que encara no fem, ho podem arribar a fer, és el potencial que tenim. Com en el cas de l’energia, només s’activa si hi posem acció. A més de ser una lliçó pels de sisè de primària, hauria de ser una lliçó per a la societat catalana: treure els frens mentals, polítics i burocràtics és essencial per deixar que es desenvolupi el potencial que té Catalunya. Ara aquest potencial està bloquejat per visions conservadores, demagògiques, populistes, de mirada curta, que obstaculitzen que les possibilitats del país es materialitzin. Què va passar en la Renaixença i en la primera revolució industrial? Que el seu potencial es va poder realitzar pel declivi d’Espanya i pel retorn del capital dels indians. Ara en lloc de revolució estem fent un bloqueig. Alliberem el potencial i tindrem la revolució!
