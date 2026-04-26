Opinió
La bogeria es gira en contra de Trump
Jesús Quintero es va acomiadar del programa radiofònic que el va mitificar amb un memorable «si yo no soy ‘El loco de la colina’, me falta muy poquito». La incertesa diagnòstica s’aguditza en Donald Trump però, al marge de l’assignació de la seva bogeria, l’ha utilitzada com l’instrument gairebé únic de la seva gestió política. I igual que el seu estil desacomplexat de «soc abans que res un home de negocis» va ser inaugurat per Silvio Berlusconi, també les seves insinuacions de demència es remunten a un dels seus més cèlebres predecessors a la Casa Blanca.
Richard Nixon va concebre la doctrina del «Madman», el governant presumptament embogit que es guanya el respecte dels seus enemics per la por que posi en pràctica les seves propostes irracionals. L’aleshores president americà va emprar aquest recurs en amenaçar el Vietcong amb el llançament de la bomba atòmica. El resultat va consistir en el fet que els nord-americans van sortir fugint de Saigon, perquè la teoria de marcar-se un farol no sol funcionar contra els qui no tenen res a perdre.
La doctrina de l’Home Boig li va funcionar a Trump durant el seu primer mandat. Gossos de la guerra com Netanyahu o Putin veien capaç el nouvingut d’executar les seves fanfarronades, per la qual cosa es van guardar d’envair territoris aliens entre el 2016 i el 2020. L’ocupació de Crimea es data el 2014, amb el sensat Obama a la Casa Blanca, i el rus intenta cruspir-se Ucraïna sencera en detectar potser la debilitat intrínseca d’un home assenyat anomenat Joe Biden.
De fet, Trump va llançar el seu tercer assalt a la Casa Blanca el 2024 presumint de la por que inspirava als invasors de països veïns. Dos anys després, és un actor ancià que ha esgotat el seu repertori de trucs. Fins i tot va copiar a Nixon el número d’amagar amb la bomba atòmica, sota la lítote que «no utilitzarem armes nuclears a l’Iran». Aquesta amenaça en negatiu va desfermar una onada de clics, però no el pànic pretès.
Quin món, en el qual fins i tot Trump ha de demostrar que la seva bogeria és real. En prometre la fi de la mil·lenària civilització persa i, a continuació, asseure’s a negociar amb els iranians, va arruïnar qualsevol possibilitat que la seva demència tingués repercussions geopolítiques. Ha de ser decebedor que el planeta no el consideri prou perillós, relegant-lo a la condició de tertulià exaltat.
Els aiatol·làs han superat Trump en bogeria, i li han aguantat l’envit sense pestanyejar malgrat la carnisseria patida. En qualificar els clergues iranians de «bastards sonats», el president americà els estava denunciant en realitat per intrusisme professional. Si s’hi suma la polèmica amb Lleó XIV, excepcionalment guiada per un Pontífex racionalista i gens vesànic segons correspon a la seva formació matemàtica, queda clar que el magnat laic s’entrebanca amb els líders religiosos. El desinterès per les immenses riqueses d’aquest món arrenca el trumpisme de la seva zona de confort.
Trump ha traslladat les relacions internacionals al regne de la Geopsicologia. El seu sotmetiment a Netanyahu requereix també valoracions sentimentals, la fascinació del covard per un antic membre dels comandos especials israelians. Per això, el crèdul president americà es va negar a presidir la Situation Room, i es va asseure d’igual a igual davant el rei de Judea, que l’engalipava al febrer amb un alçament als carrers de la bombardejada Teheran que encara no s’ha produït.
El mandat de Trump també tindrà fi, encara que avui sembli interminable per aclaparador. L’Home Boig ha d’haver tremolat per força amb la caiguda d’Hongria, perquè significa que ha perdut el seu toc màgic. Fins al punt que va ser infructuosa la seva connexió en directe des de la Casa Blanca amb un míting de J.D. Vance a Hongria. «President, vostè és més estimat aquí que el mateix Orbán», va cridar el vicepresident davant una multitud estupefacta per la desconsideració patida a domicili.
És suggeridor imaginar les disculpes que improvisaran els cortesans, quan Trump s’acabi. Com tots els servents voluntaris i tontos útils de les dictadures, el cercle íntim haurà de justificar que no interceptés a temps les idees dements del seu líder. De fet, ja existeix una puixant indústria de damnificats de la primera Administració trumpista. Està capitanejada per John Bolton, antic assessor de seguretat nacional.
Els biògrafs més cruels de l’actual Casa Blanca seran el mateix J.D. Vance, Marco Rubio o Pam Bondi, tots ells en franca contradicció amb els seus actuals manifestos d’adhesió. Competiran per transformar-se en les víctimes maltractades per un cap habitat per la irracionalitat. Mentrestant, el veritable impacte del discurs actual de Trump no s’ha de mesurar per l’impacte en els seus adversaris, sinó per l’efecte entre els addictes de la contrarevolució. Perquè els atacs merescuts al president dels Estats Units han de ser amanits amb la sospita racional que milita en l’ala més moderada de MAGA. No es pot descartar que Trump sigui el menys boig dels trumpistes.
