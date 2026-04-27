Opinió
PP i Vox persegueixen el català
El PP està condemnat a ser residual a Catalunya. No només perquè no gaudeix d’implantació territorial, sinó perquè des de Madrid li posen paranys contínuament. El darrer ha estat a l’Aragó: el PP ha pactat amb Vox perseguir la llengua catalana –la parlen unes 60.000 persones– a la zona de la Franja.
Si amb això de la prioritat nacional no n’hi hagués prou –s’ha copiat el mateix text que a Extremadura–, la ultradreta i els de Feijóo han introduït un punt en l’acció de govern on parlen de la imposició del català en territori aragonès. Volen eliminar la llengua catalana en nom de la llibertat, atès que la titllen d’autèntica amenaça per a la convivència. Pretenen alliberar l’Aragó, per la qual cosa suprimiran abans d’acabar aquest any l’Institut Aragonès del Català.
Només m’atreveixo a dir: pobres aragonesos! Dues formacions dretanes han perdut el cap i aquest és el preàmbul que ens espera en l’àmbit estatal si es confirma allò que avui pronostiquen les enquestes.
Al llarg de molts anys qualsevol aragonès, quan parlava amb un català, allò que primer li deia és que no s’emportaria l’aigua de l’Ebre cap a Barcelona. Sorprenentment els ciutadans en la darrera contesa electoral han votat majoritàriament el tàndem PP-Vox i ara no diuen res quan els de Santiago Abascal defensen el transvasament davant la passivitat d’un PP que s’ha empassat tots els gripaus. Fins ara aquesta havia estat una línia vermella per a totes les formacions polítiques de l’Aragó.
Amb l’objectiu d’aconseguir el poder val tot i intel·lectualment és un autèntic insult afirmar que avui el català és una amenaça per a la convivència. La dreta no ha respectat els veïns de la Ribagorça, la Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya, on la llengua catalana té una presència important, encara que a l’administració el seu ús sigui reduït. Ara se suprimirà l’ensenyament com a assignatura optativa a les escoles.
La ignorància arriba a les institucions sota la tutela del PP i Vox. I avui se’ns hauria d’explicar en què perjudica que zones de la Franja siguin bilingües. Però ja se sap, ens hem de preparar per a conviure amb uns polítics que fan de la divisió i l’enfrontament el seu modus vivendi. No només pretenen perseguir els immigrants, sinó que també tenen com a objectiu fer la vida impossible als catalanoparlants. Azcón i els seus són incapaços de reconèixer la riquesa que suposa per a una societat gaudir de dues llengües, encara que una sigui del tot minoritària.
Cada vegada que el PP posa les urpes a les llengües crea problemes allà on no n’hi ha. Ja fa una colla d’anys fracassà amb allò del LAPAO (Lengua Aragonesa Propia del Area Oriental) que havia de substituir la llengua catalana a la Franja. Al cap de dos anys el PSOE suprimí aquesta llei que havia trobat l’oposició lògica de lingüistes i intel·lectuals.
És lamentable que la ideologia es barregi amb la llengua. La dreta és conscient que en moltes zones d’Espanya anar contra Catalunya dona resultats. I en aquest cas pretendre fer desaparèixer el català en zones de la Franja no és res més que l’expressió pràctica d’aquest odi.
L’extrema dreta sembra divisió, tot basant-se en insults i mentides. El PP no els planta cara i no s’atreveix a fer el mateix que els seus socis alemanys conservadors de la CDU/CSU que no vol saber res de la AfD, que són els col·legues de Vox al Bundestag. Sap que només pot arribar a la Moncloa fent la pilota als de Santiago Abascal per moltes bajanades que diguin. L’onada de la guerra i l’enfrontament amb l’Església catòlica i els bisbes ja li ha començat a passar factura, atès que el seu ascens s’ha frenat i més ho pot d’ara endavant, però els seus escons seran imprescindibles per tal que Feijóo pugui assolir el seu objectiu d’arribar a la presidència del govern d’Espanya.
Subscriu-te per seguir llegint
