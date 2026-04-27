Opinió
Martí Saballs Pons
Sempre quedarà l’eclipsi solar
«Cautela». Va ser la resposta, immediata i sense parpellejar, de Joan Trian Riu, conseller directiu del primer grup hoteler espanyol, Riu Hotels & Resorts, en les recents jornades sectorials organitzades per Prensa Ibérica en preguntar-li com es presenta el que queda de l’any. S’acabava de conèixer que l’aerolínia alemanya Lufthansa cancel·lava 20.000 vols fins a l’octubre com a mesura preventiva per estalviar combustible a causa dels efectes de la guerra. La decisió afecta les rutes de curt radi. Altres companyies, com l’holandesa KLM, estan reduint freqüències. Totes comencen a apujar els preus o han anunciat, cas de Ryanair, que poden fer-ho en les pròximes setmanes. En el mateix vol, comprar un bitllet d’anada i tornada Barcelona/Berlín a Vueling, a finals de maig, costa avui el 33% més que fa tres mesos.
Menys vols i més cars significa una menor oferta que generarà una caiguda de la demanda. Tampoc està gens clar que els vols que es compren avui mantinguin els horaris promesos. Aquest escenari tindrà una conseqüència immediata en el trànsit internacional de passatgers. Els que es felicitaven, pensant que el viatger que ja no anirà a passar les vacances d’estiu a l’Orient Mitjà o a d’altres destinacions asiàtiques vindria a Espanya o aniria als hotels de les cadenes espanyoles a l’altra banda de l’Atlàntic, ja dubten si podran repetir els números rècord de l’any passat. Els clients del nord d’Europa són els més propicis a estrènyer-se el cinturó quan comencen a entreveure nuvolades. Mentrestant, als hotels de Dubai, Abu Dhabi i Doha, la capacitat hotelera està al 5%. Poden aguantar així, sense abaixar preus, fins a sis mesos. Acomiadar empleats en aquests països és tan fàcil com bufar.
Després d’haver sobreviscut durant la pandèmia, el sector turístic espanyol no vol ni sentir ni pensar en un esfondrament del mercat. S’estan començant a dissenyar plans de contingència prudents a l’espera que, a finals de maig, estigui consolidada la pau al golf Pèrsic i l’estret d’Ormuz hagi tornat a la normalitat. El març del 2020 ja es començaven a fer càbales per saber quant temps trigarien els laboratoris a trobar una vacuna contra la Covid; l’abril del 2026, l’única vacuna que serveix és esperar que Donald Trump i companyia deixin de guerrejar. La premsa nord-americana informava que la capacitat militar del país ha quedat reduïda a causa de les existències amortitzades atacant l’Iran. Una situació que perjudica qualsevol possible enfrontament amb Rússia o la Xina. Si això és vacunar-se...
Quantes persones que encara estaven esfullant la margarida per saber el destí de les seves vacances d’estiu han suspès la decisió fins a noves notícies? A l’espera de les ocurrències, algunes tan tràgiques, trumpistes, aquesta setmana sí que m’han advertit del risc de col·lapse el 12 d’agost a les carreteres que portin als millors llocs per veure l’eclipsi de sol. Massa aviat per parlar d’eclipsi turístic. Que s’escampi la cautela.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines