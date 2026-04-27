Opinió
La solitud dels autors teatrals catalans
Els premis reconeixen talent, però els grans escenaris continuen sent difícils d’assolir per a molts dramaturgs contemporanis.
Amb prou feines fa un mes, Elisenda Coll va guanyar la 62a edició dels Premis Recull de Teatre amb l’obra Llum tremolosa, llum indòmita, un premi en un palmarès que s’hi pot trobar dues vegades el nom del magnífic actor Ramon Madaula. L’any 2009 l’havia guanyat un llavors jove dramaturg de Medinyà, Ferran Joanmiquel amb Dinou, una punyent història de mort i amors adolescents. Han passat disset anys i la producció d’en Ferran ha augmentat, tant pel que fa a la quantitat d’obres com per la qualitat i maduresa amb la qual ha anat trenant les seves propostes. Els reconeixements en certàmens i concursos literaris no han parat de créixer. El darrer, i potser el més prestigiós, el va rebre el passat octubre a Ciutadella. Allà, competint amb més de cent escriptors, alguns d’internacionals, va guanyar el Premi Born de Teatre. El premi teatral, fins llavors, més ben dotat de tot l’Estat espanyol i en quin palmarès hi figuren noms tan reconeguts com Sergi Belbel, Lluïsa Cunillé o Juan Mayorga.
L’obra guanyadora, La solitud dels cossos celestes, si res no es torça, pujarà aviat als escenaris. Una fita que, en tot cas, suposa un fet, si no excepcional, poc freqüent en el futur que espera a la majoria d’obres d’autors joves- contemporanis catalans. M’explicava, fa poc el mateix Ferran, com més d’una i de dues vegades ha enviat els seus textos al TNC o al Lliure i no ha rebut ni tant sols un «acusament de rebut». No és pas l’excepció. A la llista d’autors invisibles o menystinguts pels gestors dels principals teatres públics nacionals s’hi podrien afegir uns quants noms de contrastada solvència, amb obres traduïdes i estrenades a diferents països i en diferents llengües.
Els temps del T6 han passat a la història. Va suposar una porta oberta a l’estrena dels autors catalans que, durant unes temporades, va endegar el TNC. Un teatre que paguem entre tots i que sí, ha de programar els nostres clàssics i també les propostes en català dels clàssics universals, però que, a banda de tres o quatre excepcions, té les portes tancades a la majoria dels nostres (joves o no tan joves) escriptors dramàtics contemporanis. L’objectiu d’un dramaturg no ha de ser guanyar premis, sinó veure les seves obres damunt d’un escenari.
La mirada gironina sobre aquest tema no pot ser més pessimista. Sobre aquest i sobre tants altres temes culturals i audiovisuals, on l’endogàmia barcelonina, els amiguismes, els arribismes, les capelletes i els «clans» van retroalimentant els seus privilegiats membres (camarilles?). En produccions i programacions teatrals, en mostres i certàmens de tot tipus i, també i sobretot, a TV3, paradigma de l’autobombo i l’endogàmia. A la trobada i fotografia que, tradicionalment per Sant Jordi, es fan els autors catalans que han guanyat algun premi literari (els textos teatrals també són literatura!) durant el darrer any, en Ferran no hi ha estat ni convidat. No em puc creure que els responsables del Departament de Cultura de TV3 desconeguin un premi amb la història, la trajectòria, la dotació econòmica i el palmarès dels Premis Born de Ciutadella. Uns premis on participen autors de tot el món en la seva llengua i que, ves per on!, el desembre passat va guanyar un dramaturg que escriu en català!
