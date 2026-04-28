Opinió
Carta d'un lector: "Sr. Salellas, per favor, posi bancs, com més millor!"
L'autor assegura que els jubilats "no estan per 'collonades'".
Envia la teva carta.
Sr. Salellas, per favor, posi bancs, com més millor!
Jaume Teixidor Cuyàs | Girona
Però no em refereixo aquests bancs que et deixen la butxaca i la cartera neta, polida, sense cap arruga; vaja, com una patena. No, bancs per assaborir un moment de descans. Per reposar o com a trobada d’amics, per fer-la petar una estona. Vostè, Sr. Salellas, és molt tendre i potser el tema li rellisca, llàstima, perquè quan arribi a vell -de vell no es passa-, s’adonarà de la importància de trobar un banc. Em pot dir que si una persona gran està cansada de caminar, pot anar a la terrassa d’un bar i santes pasqües. Sí, però aquesta solució passa per taquilla, i no tothom es pot permetre aquesta despesa. Particularment el sector de jubilats; en conec uns quants que la seva pensió serveix per donar una embranzida a l’economia familiar i comprendrà que no estan per «collonades», com deia el gran escriptor i periodista de Llofriu, el plorat Sr. Pla.
M’ofereixo com a guia, per a la ubicació d’aquests bancs, que en cas d’instal·lar-los passarà a la història local com l’alcalde que més ha fet pel descans dels conciutadans. I no seria sobrer batejar-los: aquest és el banc del Sr. Salellas i aquest de la regidora Geis i així fins a completar el cartipàs municipal, que dona per noms una munió d’assentaments: Posats a «rizar el rizo», crec que seria de molt bon veure que al costat del nom del regidor, figures també la seva cara i la feina que fa a la Casa Gran. Potser ens trobaríem amb la sorpresa que més d’un tingués el dispositiu en blanc. Un color maco, però també el que s’aixeca en el moment de rendir-se al contrari. Apa, Sr. Salellas, per la CUP i els cupaires, amunt i crits! L’èxit està assegurat! Que puguem exclamar tots, i jo el primer, el Sr. Salellas, l’alcalde de Girona, {"anchor-link":true}!
