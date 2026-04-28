Opinió
Salvador Giraut
Comerç de proximitat, un valor que ens defineix
En un moment en què tot sembla accelerar-se i globalitzar-se, convé aturar-nos un instant i preguntar-nos quin model de ciutat i de societat volem. A les comarques gironines el comerç de proximitat no és només una activitat econòmica: és una manera d’entendre la vida, de fer comunitat i de construir identitat. És una xarxa viva de petites i mitjanes empreses que aixequen la persiana cada dia, que coneixen els seus clients pel nom i que aporten un valor que va molt més enllà de la transacció comercial. Parlem de confiança, de tracte humà, de coneixement del producte i d’arrelament al territori.
Aquest teixit comercial és, també, un dels pilars de la nostra economia. Genera ocupació, dinamitza els barris i pobles, i contribueix a una distribució més equilibrada de la riquesa. Allà on hi ha comerç de proximitat, hi ha vida: carrers actius, seguretat, cohesió social.
Precisament per reforçar aquest missatge i posar en valor tot el que representa, des de Pimec Comerç impulsem iniciatives com la campanya «Comerç amb Valor». Una campanya que no només reivindica el paper del comerç de proximitat, sinó que també vol fer visible allò que sovint no es veu: l’esforç diari, el compromís amb el territori, la qualitat del servei i la contribució directa al benestar col·lectiu. «Comerç amb Valor» és, en definitiva, una invitació a mirar el comerç local amb uns altres ulls i a reconèixer-lo com un actiu estratègic del país.
Però aquest model, que tant ens aporta, no és aliè als reptes del present. La competència global, els canvis en els hàbits de consum, la pressió dels costos i la digitalització configuren un escenari exigent. El comerç de proximitat ha demostrat una enorme capacitat d’adaptació -ho vam veure especialment durant la pandèmia-, però no pot ni ha de fer-ho sol.
Cal un compromís col·lectiu. De les administracions, amb polítiques que entenguin el valor estratègic del comerç local i el protegeixin amb mesures reals: simplificació administrativa, suport a la modernització, polítiques fiscals equilibrades i una ordenació comercial coherent. I també de la ciutadania, perquè cada decisió de compra és, en el fons, una decisió sobre quin model de territori volem.
Des de Pimec Comerç Girona defensem un model comercial equilibrat, divers i arrelat. Un model que combini tradició i innovació, que incorpori la digitalització com a eina de competitivitat, però que mantingui intacta la seva essència: la proximitat.
El futur del comerç gironí no està escrit, però sí que depèn, en gran part, de les decisions que prenem avui. Si volem pobles i ciutats amb vida, amb identitat i amb oportunitats, cal que apostem decididament pel nostre comerç.
- Milers de persones fan cua a la Devesa per participar al macrocàsting d'«Enredados»
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres