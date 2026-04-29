Opinió
Sergi Font
Ferran Puig: actuar per responsabilitat
Dilluns es va produir el desallotjament de l’edifici de la Ronda Ferran Puig 13-15, un immoble que feia dècades que estava abandonat i que, des de feia dos anys, havia estat ocupat. L’edifici és privat i la responsabilitat d’actuar és de la propietat o, quan es va denunciar la situació l’any 2024, de la justícia. Davant dels avisos de molèsties i sorolls i una sensació creixent d’inseguretat, la Policia Municipal hi anava actuant. Quan es van detectar problemes greus de salubritat, l’Ajuntament va requerir a la propietat que ho solucionés i quan aquests problemes es van repetir aquesta primavera, es va inspeccionar per part de diferents serveis municipals i es va concloure que calia buidar l’edifici d’emergència per recuperar la salubritat i evitar plagues o malalties.
Des de l’Ajuntament hem decidit no mirar cap a una altra banda, de la mateixa manera que en el cas proper de Tomàs Mieres. Hem actuat quan la situació afectava la salut pública i quan qui en tenia la responsabilitat no havia actuat. Durant aquests dos anys s’ha fet una feina social constant i poc visible. Hem visitat l’immoble per conèixer la realitat de les persones que hi vivien i això ha permès poder preparar un dispositiu d’atenció a les persones en el moment del desallotjament.
L’edifici s’havia convertit en un infrahabitatge per a prop de 70 persones, entre elles famílies amb menors. Des de Serveis Socials es va garantir que cap família o persona vulnerable es quedés sense sostre. S’havia preparat un espai amb llits, tot i que finalment les poques persones que ho van sol·licitar van poder ser ateses a l’espai del Pla Fred. Les famílies que ho han demanat estan acollides en albergs.
Aquesta dimensió social és clau per entendre el problema. No tots els ocupants es trobaven en la mateixa situació. Hi havia persones sense ingressos, però també d’altres amb feina que, malgrat això, no podien accedir a un habitatge digne. Els preus del lloguer i pràctiques com el racisme immobiliari -que també existeix a la nostra ciutat- expulsen persones del mercat formal de l’habitatge. Ignorar aquesta realitat seria un error greu. La situació torna a posar de manifest que els ajuntaments no podem afrontar sols problemes estructurals com la crisi de l’habitatge, la pobresa i el sensellarisme.
I ara, què?
Des del mateix dilluns es van tapiar tots els accessos i s’hi estan duent a terme les accions de sanejament necessàries, que duren unes setmanes. L’actuació anirà a càrrec de la propietat, tot i que l’Ajuntament ho està liderant de forma subsidiària per accelerar el procés.
El problema d’abandonament de l’edifici no desapareix amb el desallotjament. El bloc de la Ronda Ferran Puig es troba fora d’ordenació i, per tant, tard o d’hora, haurà d’anar a terra.
Aquest punt ha de ser el centre en la transformació de fons de l’entorn de Ferran Puig i Tomàs Mieres. Volem que l’espai públic de la zona torni a ser de qualitat i pensat per a les persones. Volem obrir i dignificar una zona massa castigada pel pas del viaducte i la contaminació i posar en valor el pas de la séquia Monar per la zona.
Hi ha moments en què no actuar no és una opció i l’Ajuntament de Girona ha actuat. I ho ha fet mirant a les persones als ulls: les que vivien en condicions indignes, les que patien per la inseguretat i les que volen veure cada dia una millor Girona. S’ha actuat per responsabilitat: amb el veïnat, amb la seguretat col·lectiva i també amb les persones més vulnerables.
