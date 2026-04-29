Opinió | Tal com raja
Habitatge, entre el preu i l’escassetat
En els darrers anys, l’accés a l’habitatge s’ha consolidat com un dels principals reptes socioeconòmics a Espanya. En grans nuclis urbans com Madrid o Barcelona, l’encariment sostingut del lloguer i la compra ha convertit una necessitat bàsica en un bé cada cop més inaccessible, especialment per als joves. Aquest context ha intensificat el debat sobre el paper de l’Estat: ha d’intervenir en els preus o facilitar el funcionament del mercat?
Les dades evidencien la magnitud del problema. El preu de l’habitatge ha augmentat de manera significativa en els darrers anys, mentre que els salaris no han seguit el mateix ritme. El resultat és clar: una pèrdua de capacitat adquisitiva i dificultats creixents per accedir a un habitatge digne.
Tanmateix, aquest fenomen no es pot explicar únicament com una pujada de preus. En realitat, reflecteix un desequilibri estructural entre oferta i demanda. Cada vegada hi ha més persones que volen viure en determinades zones, però no es construeixen prou habitatges per satisfer aquesta demanda.
Davant d’aquesta situació, algunes propostes defensen limitar els preus del lloguer. No obstant això, aquesta mesura pot tenir efectes contraproduents: reduir la inversió, disminuir l’oferta i empitjorar el problema a mitjà i llarg termini.
Des d’una perspectiva liberal, la solució passa per actuar sobre l’oferta. L’Estat hauria de facilitar la construcció d’habitatges mitjançant la liberalització de sòl urbanitzable, la reducció de traves burocràtiques i la garantia de seguretat jurídica per als inversors. La lògica econòmica és clara: com més habitatges hi hagi disponibles, menor serà la pressió sobre els preus.
Tot i això, cal reconèixer que el mercat per si sol pot no garantir l’accés universal a l’habitatge. Per això, és necessari trobar un equilibri que permeti el funcionament eficient del mercat sense deixar desprotegits els col·lectius més vulnerables.
La crisi de l’habitatge no és només un problema de preus elevats, sinó d’escassetat. Les solucions han d’anar més enllà de mesures immediates i abordar les causes estructurals del problema. Quan l’habitatge escasseja, intervenir el preu no resol el problema: només l’oculta.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge