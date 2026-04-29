Opinió
Ningú volia el decret de lloguers
El Govern no ha derogat la llei mordassa en vuit anys, però és culpa de la dreta. D’aquesta manera, l’esquerra continua presumint d’una futura eliminació d’articles inconstitucionals, com si encara fos a l’oposició, mentre pot continuar perseguint el delicte d’injúries... al seu Govern. Aquesta hipocresia s’estén al decret de lloguers. Ningú no el volia, tots esperen rendibilitzar un rebuig o una defensa teòrica que no canvien res, ni tan sols l’ha negociat una hipotètica ministra d’Habitatge. De passada, PSOE/Sumar enforteixen la dreta de Junts/PNB/PP/Vox, que ja no necessiten dissimular el seu alineament amb els propietaris. Quina diferència hi ha entre desprotegir tres milions de llogaters, com lamenta Bustinduy, o ser incapaços de protegir-los des del poder més coercitiu de l’Estat. El president del Govern no té fama de poruc, sinó de temerari, fins que s’arriba a l’habitatge. Aquí no ha aplicat ni una sola mesura radical a un mercat on estrangers rics arribats en massa desposseeixen o roben les cases a ciutadans amb dècades de residència. És clar que no els desallotja l’esquerra irreprotxable, que es limita a proclamar-se incapaç de defensar-los. Suspèn l’examen sense pagar penitència, perquè de la dimissió del gabinet per inoperància flagrant tampoc no se’n parla. La Moncloa és el baluard que protegeix Espanya de l’arribada de PP/Vox; afegeixin-hi les rialles en off, perquè es diria que ja han desembarcat.
La navalla d’Occam ensenya que és més senzill pensar que a l’esquerra tampoc no li molesta la situació actual de predomini dels instal·lats, llàstima dels homenatges inútils a Zohran Mamdani o Bernie Sanders. El Govern bipartit fracassa amb les millors intencions, mentre el prestidigitador distreu mostrant l’Iran o Trump a l’altra mà. A propòsit, hi ha cap ministre o alt càrrec del Govern, fins al nivell de subdirector general, que tingui problemes d’habitatge? Doncs això: amb el sofà garantit és més fàcil brandar un gallard «No a la guerra».
Subscriu-te per seguir llegint
