Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironaocupes Gironabarri de la Font de la PólvoraMarta MadrenasCaixaBankgermans RocaSpar GironaTemps de Flors
instagramlinkedin

Opinió

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Barcelona

Carta d'un lector: "S’estan donant altes temeràries per telèfon, sense visita"

L'autor afirma que "ningú vol estar de baixa, i menys que el criminalitzin"

Envia la teva carta

Una metgessa atenent un pacient per telèfon, en una imatge d'arxiu.

Una metgessa atenent un pacient per telèfon, en una imatge d'arxiu. / Freepik

Ningú vol ser criminalitzat

David Prada | Sant Feliu de Llobregat

Últimament, s’està escrivint molt sobre les baixes mèdiques de manera que es criminalitza el treballador per estar malalt, i resulta que vivim en una societat envellida amb pocs -i de vegades nuls- recursos mèdics per atendre les demandes dels usuaris. Les baixes són necessàries per curar-se i més quan has de recórrer a la teva butxaca per poder fer-te proves o pagar-te un fisioterapeuta perquè el teu cos no pot més, i a més cobres bastant menys, amb l’estrès que això genera. Ningú vol estar de baixa, i menys que el criminalitzin. I, finalment, cal apuntar que s’estan donant altes temeràries per telèfon, sense visita, per la falta de mitjans de la Seguretat Social.

Aquesta carta ha estat publicada originalment a El Periódico de Catalunya, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents