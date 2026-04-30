Opinió
El món es rendeix als matemàtics
El món està una mica tip dels advocats o economistes convencionals. Per alleujar la congestió, darrerament es rendeix als matemàtics imprevisibles. Sense caure en l’estridència, se’ls atribueix un vèrtex de bogeria continguda, la capacitat de sorprendre. Desentonen, però el lector lletrat o numerat voldrà recordar que aquí no es descriu cap novetat en l’esfera pública, ja que hi ha precedents com Pitàgores i Arquímedes. Van dominar quan no hi havia diferència entre ciència i poder, com ara mateix.
Dos exemples de la nova tendència. El Papa que ha humiliat sil·logísticament Trump i l’entrenador que va guanyar la Copa del Rei de futbol per a la Reial Societat són titulats universitaris en Matemàtiques. Si Lleó XIV es va graduar a la prestigiosa universitat catòlica nord-americana de Vilanova, l’igualment nord-americà Pellegrino Matarazzo es va titular a Columbia, integrada a l’elitista Ivy League, a més de ser bressol de quatre presidents nord-americans i de 84 premis Nobel. Baixar d’aquestes altures empíries a pasturar futbolistes equival a una caiguda lliure; deixem als investigadors el teorema irresoluble que el vestidor comprengui aquest Menotti de ciències, encara que circumscrigui el seu discurs a la classificació.
S’intentarà demostrar que el Papa i el míster han deixat bocabadats gràcies a la seva formació. Trump predicava que el conclave vaticà no havia il·luminat un pontífex nord-americà perquè fos matemàtic, sinó per congraciar-se amb la nova Casa Blanca. D’aquí la sorpresa quan Pope Bob, com coneixen als Estats Units Robert Francis Cardinal, va sortir replicaire i va derrotar dialècticament en el seu terreny el millor comunicador del planeta. Tot això gràcies a un sermó en equacions. Secant, sense sortir-se per la tangent, auster, irrefutable. Només li va faltar tenir una pissarra a mà per traçar la corba amb la qual desarborava el seu rival, tot i no concedir-li aquest títol.
Trump va buscar un clinch amb Lleó XIV i es va trobar Lluís XIV, el Rei Sol. Així que anem al futbol. Quan comença a rodar la final de Copa, només Matarazzo en tota la Cartuja sap mesurar una victòria que sempre sorgeix de l’atzar, variant fonamental de la probabilística que per força domina un titulat en Matemàtica Aplicada.
Matarazzo es va imposar perquè dominava les mil maneres com podia i gairebé havia de caure derrotat. De fet, va guanyar l’Atlètic de Madrid en diverses ocasions durant el partit. L’adornava un coneixement ajustat dels marges, davant la brutalitat frontal de Simeone. El futbol de les supersticions va quedar meravellat davant el matemàtic, ara il·lustrat d’ofici entre fórmules i eixos de coordenades. Li ha atorgat la condició de bruixot, cim de la ciència futbolística. Havia recreat Moneyball, la traducció de la pilotada a un diluvi estadístic que va inundar l’esport nord-americà, fins a crear meravelles com els Golden State Warriors de Stephen Curry.
Per rematar l’exaltació amb unes gotes d’acíbar, un altre extravagant professor de Matemàtiques que fascina el món es deia Jeffrey Epstein. És clar que el gran amic de Trump va aconseguir col·locar-se com a docent en una escola d’upa després d’haver falsificat fins i tot el seu títol de llicenciat per la New York University, igual que va manipular la resta de la seva existència.
