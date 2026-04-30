Opinió
Prodigis de la física al govern espanyol
Ni més ni menys que en seu judicial, va assegurar Víctor de Aldama que, en presència d’Ábalos, a la ministra Montero «se li feia el cony aigua», amb perdó, però així consta a l’acta. Pot un cony fer-se aigua? Jo desconeixia aquesta particularitat dels genitals femenins, però ja es veu que mai és tard per a aprendre meravelles del cos humà, i a vegades un s’instrueix en un jutjat. Ara bé, també pot ser que aquesta transmutació l’experimentin només les ministres, en aquest cas caldrà esbrinar si adquireixen aquesta facultat en el mateix moment d’assumir la cartera, o si se les nomena ministres precisament perquè abans ja han demostrat ser capaces de convertir el cony en aigua, sent aquest talent una condició sine qua non per a optar al càrrec. La diferència no és menor, conec dones que renunciarien al càrrec ministerial si a canvi haguessin de fer del seu cony aigua, són persones que se senten còmodes amb l’estat sòlid del seu entrecuix i no el liquarien ni per un sou de ministra. Sigui una cosa o l’altra, aquesta afirmació es va pronunciar en tot un Tribunal Suprem, poca broma, així que no dubtarem de les paraules de l’acusat.
El que hauria de fer ara el president de l’alt tribunal és citar un perit especialitzat en aquestes qüestions, perquè certifiqués si, efectivament, a la ministra María Jesús Montero li esdevé tal portent físic quan es troba en presència de José Luis Ábalos, qui -sempre segons el testimoni realitzat sota jurament- és el desencadenant de la fusió (no pensi ningú en temes nuclears, fusió s’anomena en Física al pas d’estat sòlid a estat líquid, segons ens va ensenyar a setè d’EGB el senyor Rosdevall, si bé per raons religioses, ja que estàvem als Maristes, va obviar que les ministres experimentessin el procés en el seu propi cos, ben pensat probablement ho ignorava, ja que en aquell temps no hi havia dones ministres). Per a estalviar recursos públics -els perits no són barats, i menys els versats en temes tan específics- ens ho podria explicar la mateixa ministra però, en ser ella mateixa part interessada, el seu testimoni estaria viciat, és millor que ho acrediti un professional. A més a més, tampoc l’entendríem, no l’ha cridat Nostrosenyor pel camí de l’expressió oral, qui sap si els seus inefables problemes de comunicació verbal tenen l’origen en l’aquosa situació que -sempre segons Aldama- pateix en l’altre extrem del conducte gastrointestinal, coses més rares s’han vist en física (ho explica la teoria dels vasos comunicants, sobre la qual també ens va instruir el senyor Rosdevall).
Si, després de la inspecció, el funcionari dona fe que realment té lloc la fusió genital -cal insistir en el sentit estrictament físic del terme, ara per a evitar-ne interpretacions sexuals- serà el moment d’investigar les causes del fenomen, però no abans. Com que estem en un camp de la física mai abans investigat, no es poden descartar noves troballes. L’esmentat senyor Rosdevall explicava que el pas de líquid a gas es diu vaporització, encara que no consta que això els succeeixi també als baixos de la ministra, almenys fins al moment, caldrà estar atents a les pròximes jornades del procés judicial, per si un nou testimoni proporciona informació al respecte, mai se sap.
A les Sagrades Escriptures se’ns informa del miracle de convertir l’aigua en vi, que tampoc està malament, però no és res comparat amb el portent que tenia lloc en els consells de ministres dirigits per Pedro Sánchez. Imagino el president del govern tan meravellat pel que li succeïa a María Jesús Montero davant dels seus propis ulls, com els convidats a les bodes de Canà quan van veure que Jesús transformava aigua en vi, i això que en aquest cas, essent líquids tots dos elements, no té tant de mèrit, avui ho fa qualsevol aprenent de mag televisiu. O sigui, que si a Espanya ens parlen de «fusió ministerial», no es refereixen a agrupar diverses carteres del govern per a eliminar despeses -això aquí no es fa, més aviat al revés, es creen més ministeris per a poder col·locar més amics-, sinó que estan al·ludint al pas de l’estat sòlid al líquid que es produeix en el cos d’una ministra.
