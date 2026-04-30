Opinió
La pròrroga dels lloguers, el consens social que Junts rebutja
L’últim informe de la fundació Foessa ens recorda la crueltat de la crisi actual: el 15% dels gironins i gironines, unes 110.000 persones, cauen en una situació de pobresa severa de manera immediata després de fer front a les despeses d’habitatge. Aquesta dada revela com milers de famílies a les nostres comarques es veuen obligades cada mes a triar entre pagar el lloguer i «comprar menjar, pagar medicaments o cobrir les despeses bàsiques dels seus fills». Una realitat que converteix l’accés a un sostre en la principal preocupació de la ciutadania i que fa que sigui d’una urgència vital que els poders públics intervinguin amb tota la contundència possible per garantir aquesta mancança estructural.
Davant d’aquest escenari, des dels Comuns hem impulsat i negociat polítiques essencials com el blindatge indefinit dels Habitatges de Protecció Oficial, un règim sancionador amb multes de fins a 900.000 euros per sobrepreus, i amb el desplegament de 100 inspectors d’habitatge (13 dels quals actuen a les comarques gironines), establir un límit al lloguer de temporada i habitacions o la prohibició de compres especulatives d’habitatge (limitant la compra per residència habitual o lloguer en preu topat si ets un gran tenidor amb més de 5 immobles). Si avui existeixen topalls als lloguers amb un règim sancionador és perquè hem forçat canvis legislatius que ni el PSOE ni el PSC haurien tirat endavant per voluntat pròpia, ja que la seva recepta se sol limitar a esperar que el mercat s’autoreguli mitjançant petits incentius fiscals als propietaris.
En un context d’inestabilitat econòmica, una de les mesures més esperades era el Reial Decret per prorrogar els 300.000 contractes de lloguer que finalitzen entre 2026 i 2027 a Catalunya, una mesura que a Girona ciutat afecta al voltant de 7.000 contractes. L’aplicació d’aquesta pròrroga, limitada a un increment del 2%, hauria suposat un estalvi mensual de gairebé 110 euros per a les famílies respecte a les pujades descontrolades de l’IPC, oferint una certesa i una estabilitat econòmica que en aquests moments és absolutament imprescindible per a la supervivència de moltes economies domèstiques.
Malgrat la claredat de les dades i el suport del 75% de la societat, Junts ha decidit finalment votar en contra d’aquest decret, alineant-se amb el Partit Popular i l’extrema dreta de Vox. La setmana passada Junts votava a favor d’una Proposició de Llei del PP per accelerar els processos per nous desenvolupaments urbanístics, rebaixar la protecció a famílies vulnerables en procediments de desnonaments i derogar articles de la Llei d’Habitatge que permeten establir zones tensionades i fixar preus dels lloguers. Aquesta setmana vota en contra de milers de famílies catalanes que veuran com se’ls hi apuja el lloguer en aquest context de crisi global. Com sempre, la dreta catalana a favor dels propietaris i en contra de la gent treballadora que vol preservar la seva llar -un espai de creixement personal i familiar, que li genera seguretat i certeses-, i en definitiva, tenir una vida digna.
