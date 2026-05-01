Opinió
El Girona no baixa i Salellas repeteix
Ara resulta que la intel·ligència artificial pot predir com evolucionarà el preu del lloguer. I és que la IA de l’índex predictiu de lloguer DataVenues de Fotocasa calcula que la capital gironina tancarà el segon trimestre de l’any amb una baixada del 3,1% en el preu de l’habitatge de lloguer. Entusiasmada amb aquest nou món que se m’acabava d’obrir als meus peus, li vaig preguntar a ChatGPT què més podia endevinar: «Puc ajudar-te a predir com pot evolucionar una notícia, quines reaccions poden tenir les institucions, quin recorregut judicial o administratiu pot tenir un cas, quines tendències poden aparèixer o quins temes marcaran Girona aquesta setmana». Sonava prometedor, tot i que ja m’advertia que «puc fer prediccions raonades, però no endevinar el futur amb certesa».
I hi vaig voler jugar. Que tothom estigui tranquil, perquè la IA creu que el Girona no baixarà (la seva porra és que l’equip de Míchel acabi entre la 14a i la 16a posició); Lluc Salellas no guanyarà les eleccions sobrat però pot tornar a ser alcalde per pacte («té més opcions de repetir que de perdre l’alcaldia, però no el veig clar favorit»); i la Generalitat farà «alguna concessió més als docents abans de l’estiu, però no tot el que reclamen els sindicats mobilitzats». D’altra banda, estima que els combats «més intensos» de la guerra d’Ucraïna «poden acabar entre novembre del 2026 i juny del 2027»; la Terra «deixarà de ser còmodament habitable per a molts humans aquest segle en zones com el Golf Pèrsic, Pakistan/nord de l’Índia, Bangladesh o parts del Sahel»; el pròxim Papa serà Pierbattista Pizzaballa, patriarca llatí de Jerusalem; i els primers humans trepitjaran Mart el 2041. Sembla que la IA pot predir moltes coses, però el que fa de més mal endevinar és si farem alguna cosa amb aquestes prediccions.
