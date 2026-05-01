Opinió
La pau que Déu sembra en el cor dels humils
En molts moments, el món sembla caminar en la confusió, com si la llum s’hagués esmorteït i les paraules haguessin perdut el seu sentit més profund. Allò que és violència es presenta com a necessitat, i la veritat queda sovint silenciada o manipulada. Però l’Escriptura ens recorda: «El Senyor estima el dret i no abandona els seus fidels» (Sl 37,28).
La pau no és una paraula buida ni un ideal ingenu. És un camí exigent que neix en Déu i passa pel cor de l’home. «La pau us deixo, la meva pau us dono» (Jn 14,27). No és una pau de conveniència, sinó una força interior que transforma la consciència.
Davant la realitat que vivim, no podem callar. El silenci, quan hi ha sofriment, esdevé complicitat. I massa sovint el silenci dels responsables pesa més que les paraules. Cal dir-ho amb claredat: la guerra és un escàndol. No és un recurs polític ni una estratègia legítima, sinó una negació de la humanitat. Cada guerra és una derrota moral abans de ser militar.
La guerra no té justificació quan el seu resultat és sempre el mateix: mort, destrucció i sofriment innocent. Té rostre concret: infants arrencats de casa, famílies destruïdes, pobles condemnats a la por. «El Senyor és a prop dels cors trencats» (Sl 34,19). Però això no eximeix ningú de responsabilitat. Què es guanya amb la mort d’innocents?
La veritable grandesa no és dominar, sinó protegir. No és imposar, sinó escoltar. Quan es perd aquest criteri, es perd la mesura de la pròpia humanitat. Però la fe ens diu que el mal no té l’última paraula. Déu continua obrant en la història, sovint allà on menys es veu. «Us donaré un cor nou» (Ez 36,26). Sempre hi ha possibilitat de conversió.
Mentre el món trontolla, hi ha una altra història silenciosa: homes i dones que construeixen pau amb gestos senzills i vides que resisteixen l’odi. Són la veritable esperança. «Feliços els qui treballen per la pau» (Mt 5,9).
Per això no podem resignar-nos. Volem dir-ho amb claredat: no a la guerra. No com a consigna, sinó com a convicció de consciència que neix de l’Evangeli i de la dignitat humana.
I no deixarem d’insistir, de pregar i de sembrar reconciliació. Tot gest de pau, encara que sigui petit, és més fort del que sembla i acaba obrint camins inesperats. Perquè la pau no neix del poder, sinó del cor convertit. I allà on un cor s’obre a Déu, ja s’inicia la llum. I aquest dia vindrà. Perquè Déu no abandona mai el seu poble. I la pau no és només un desig: és una promesa que ja comença a fer-se realitat enmig nostre.
