Opinió
No són només mà d’obra
En el debat que ha acompanyat el procés de regularització d’immigrants s’han prioritzat molt els arguments econòmics. I és un aspecte important, perquè que aquests treballadors que fins ara estaven en l’economia submergida començaran a cotitzar i a pagar impostos, però no l’únic. La patronal, en contra de l’opinió de bona part de la dreta política, ha beneït el procés, perquè cada dia rep queixes de moltes empreses que no troben mà d’obra. L’arribada d’immigrants és un fenomen transformador del nostre mercat laboral: tres de cada quatre nous llocs de treball creats entre el 2019 i el 2024 han estat ocupats per ciutadans nascuts a l’estranger Aquesta dada revela una qüestió crucial i molt a tenir en compte: la immigració s’ha convertit en el pilar fonamental sobre el qual se sosté el creixement de l’economia.
Aquesta arribada tant important de població immigrada ha provocat conflictes en molts barris i ciutats en un context de serveis públics tensionats . «Volíem treballadors i van venir persones». La frase atribuïda a l’escriptor suís Max Frisch als anys 70 del segle XX, és avui plenament vigent. La recordava fa uns dies un dels membres del Consell del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani a Girona, que en els últims mesos ha conegut les experiències de mediació social en barris multiculturals d’alta complexitat en diferents punts d’Europa que podrien servir de model per a prevenir conflictes a les nostres ciutats.
El dia 6 de maig a les 11 del matí, el Consell farà una sessió oberta al públic a l’Espai Caixa de Girona on experts de l’associació Cre.A exposaran com han treballat la mediació i coneixerem experiències d’innovació social des de l’àmbit local per afrontar reptes educatius, migratoris i comunitaris.
