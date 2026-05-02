Opinió
Illa i el kit de supervivència
S’ha complert el primer aniversari de l’apagada històrica i lluny d’haver-ne tret l’aigua clara, l’únic que en queda és que els ciutadans més val que ens preparem per si en ve una altra. O alguna cosa pitjor. Els polítics ja no hi són per protegir-nos, hi són per alliçonar-te.
Molts ens vam pensar que era una creació de la IA o un gag de Polònia, però la realitat sempre supera la ficció. Circula aquests dies per tot arreu un vídeo de Salvador Illa mostrant el seu kit de supervivència i instant la ciutadania a tenir-lo sempre a punt. Com si la gent fos curta, explica amb tot luxe de detalls què s’hi ha de posar. Aquella publicitat que fan a l’estiu on, per combatre la calor, et recomanen que busquis l’ombra, beguis aigua i abaixis les persianes, es queda curta.
«Si hi ha una emergència, convé estar preparats. Hem de tenir un kit d’emergència. Recomano agafar una motxilla que tingueu per casa i, a l’interior, tenir-ho tot ordenat i preparat», són els primers consells del nostre president, que ha difós per xarxes socials com Tik-Tok i Instagram.
Seguim, que això és seriós. Ara ve el que hem de posar dins la motxilla: «Una ampolla d’un litre i mig d’aigua, una ràdio de piles, un kit que inclogui els documents oficials desats amb una protecció de plàstic, els medicaments que utilitzeu -jo aquí he posat ibuprofens i paracetamols, però cadascun ha d’incloure els medicaments que necessiti-, unes piles de recanvi per a la ràdio i una llanterna. Les piles tant per a la ràdio com per a la llanterna. A més, menjar enllaunat».
Tenir polítics de TikTok provoca això: que estiguin més pendents de fer-se els interessants a les xarxes socials que no pas d’assumir responsabilitats. Ara és el que es porta i, entre tants assessors, ningú no els fa veure el ridícul que fan.
