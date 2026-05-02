Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Targetes mobilitat reduïdaCrisi Girona FCRegulació residusRonda Ferran PuigFase ascens GEiEGagenda GironaAranzels Trump
instagramlinkedin

Opinió

Jordi Roura

Jordi Roura

Illa i el kit de supervivència

S’ha complert el primer aniversari de l’apagada històrica i lluny d’haver-ne tret l’aigua clara, l’únic que en queda és que els ciutadans més val que ens preparem per si en ve una altra. O alguna cosa pitjor. Els polítics ja no hi són per protegir-nos, hi són per alliçonar-te.

Molts ens vam pensar que era una creació de la IA o un gag de Polònia, però la realitat sempre supera la ficció. Circula aquests dies per tot arreu un vídeo de Salvador Illa mostrant el seu kit de supervivència i instant la ciutadania a tenir-lo sempre a punt. Com si la gent fos curta, explica amb tot luxe de detalls què s’hi ha de posar. Aquella publicitat que fan a l’estiu on, per combatre la calor, et recomanen que busquis l’ombra, beguis aigua i abaixis les persianes, es queda curta.

«Si hi ha una emergència, convé estar preparats. Hem de tenir un kit d’emergència. Recomano agafar una motxilla que tingueu per casa i, a l’interior, tenir-ho tot ordenat i preparat», són els primers consells del nostre president, que ha difós per xarxes socials com Tik-Tok i Instagram.

Seguim, que això és seriós. Ara ve el que hem de posar dins la motxilla: «Una ampolla d’un litre i mig d’aigua, una ràdio de piles, un kit que inclogui els documents oficials desats amb una protecció de plàstic, els medicaments que utilitzeu -jo aquí he posat ibuprofens i paracetamols, però cadascun ha d’incloure els medicaments que necessiti-, unes piles de recanvi per a la ràdio i una llanterna. Les piles tant per a la ràdio com per a la llanterna. A més, menjar enllaunat».

Tenir polítics de TikTok provoca això: que estiguin més pendents de fer-se els interessants a les xarxes socials que no pas d’assumir responsabilitats. Ara és el que es porta i, entre tants assessors, ningú no els fa veure el ridícul que fan.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents