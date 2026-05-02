Opinió
Daniel Capó
El principi del final
Aquesta setmana la NBC informava que els danys patits per l’aviació americana a les bases del Golf han estat molt superiors als que s’havien donat a conèixer fins ara, una cosa que els adversaris dels Estats Units -sobretot la Xina i Rússia- no deixen d’observar amb atenció. Quant de temps podrien resistir les forces americanes a Taiwan, per exemple, davant un eventual atac xinès? I els països bàltics, quina capacitat de resposta real tenen davant una incursió de Moscou? La resposta resulta òbvia, si hi afegim el fort impacte causat per les noves tecnologies militars de baix cost, com és el cas dels drons. Veiem, així, desaparèixer el vell segle XX, igual que en guerres anteriors havia estat retirada la cavalleria.
Quan Trump va donar l’ordre d’iniciar la nova guerra del Golf confiava en una victòria ràpida. Després de la mort de Khamenei i de part de la cúpula iraniana, l’administració americana parlava obertament d’un canvi de règim. Sens dubte, el model era Veneçuela, una acció relativament ràpida i efectiva. La incursió terrestre suposava una línia vermella que no pensava traspassar. O això deia. Ara Trump ha pogut comprovar que les guerres no es guanyen només des de l’aire. Bona part de la infraestructura militar i industrial iraniana ha estat destruïda; però el règim continua dempeus, probablement radicalitzat, i amb moltes cartes a favor seu a la baralla. D’entrada, les notables limitacions en defensa antiaèria i balística detectades tant a les bases americanes com a Israel; i, a continuació, el control de l’estret d’Ormuz, que implica -a llarg termini- una crisi econòmica de gran abast.
La història sol parlar en paradoxes. Sospito que la principal, en aquests moments, és l’inici de la derrota americana. Trump, que anhelava destronar el règim dels aiatol·làs abans de continuar amb Cuba, es pot trobar ara amb un gir inesperat: que l’error estratègic comès al Pròxim Orient es converteixi en el principi del final del moviment MAGA. L’electorat nord-americà difícilment tolera el deteriorament del creixement econòmic, la inflació i els fracassos militars. Dels grans temes amb què Trump va arribar al poder -recordem la retallada massiva de la despesa pública capitanejada per Elon Musk o l’ús dels aranzels com a arma de negociació-, pocs o molt pocs continuen drets. No pot frenar el desprestigi de la seva administració, per més que augmenti el soroll informatiu i intensifiqui les crítiques als seus aliats. Un soci poc fiable no agrada a ningú, de manera que molts països comencen a mirar favorablement cap a la Xina o inicien un camí propi de rearmament -com sembla assenyalar la UE o, almenys, molts dels seus estats membres-.
Serà interessant observar en els pròxims anys de quina manera, ja sense Trump, el republicanisme populista es reinventa. Girarà cap al seu cor més tradicionalista, representat per J. D. Vance, o cap al vessant més clàssic del partit, liderat per Marco Rubio? Ves a saber. Però difícilment el moviment MAGA sortirà indemne d’aquests anys.
- Ginestà: “Hi ha vegades que ens empassem gripaus per tirar endavant, però alguns s’empassen rinoceronts”
- En Peyu converteix el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula
- Us fraudulent de targetes per a persones amb mobilitat reduïda a Girona: un problema recurrent
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Laura Lobo alerta del gran problema després d’un divorci: pots vendre casa teva, però potser no hi podràs entrar
- Alarma perimetral i vigilància nocturna per evitar noves ocupacions al bloc de Ferran Puig de Girona
- La Traka converteix Girona en la capital internacional del gravel amb 4.500 ciclistes
- Girona-Mallorca: S'encenen totes les alarmes (0-1)