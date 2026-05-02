Opinió
Ressons
Aquest és el títol del nou llibre de David Pagès i Cassú, tan interessant com tots els altres que ha escrit. Aquesta obra, publicada per Edicions MMV, consta de 999 (+1) citacions remarcables, amb pròleg de Joan Surroca i Sens i amb unes il·lustracions bellíssimes de Toni Cassany.
David Pagès ens presenta en aquest llibre unes citacions que, com diu ell mateix, «és bo que circulin, que rodin, que no es dissolguin en el torrent cabalós del pas del temps perquè, en un món ple de contradiccions i desconcerts, ens interpel·len i ens insten a actuar, a fer quelcom, a tenir una actitud decidida, participativa i solidària».
Com diu Joan Surroca en el pròleg, «l’encert del llibre és haver enfocat la selecció a autors de la geografia de parla catalana», amb unes citacions que «són molt bones, de personatges la majoria ben coneguts». I és que aquestes citacions recollides són com «com alenades d’aire fresc per a seguir bregant per una societat justa i en pau».
Són, com ens diu David Pagès, com «un ressò que ens empeny a fer coses per als altres, a no dimitir i a no conformar-nos amb anar fent. A sortir de la nostra bombolla, a treballar per uns valors que poden contribuir a aconseguir una societat, un país -uns països- i un món millors».
L’originalitat d’aquesta obra és que l’autor, a més de les 999 citacions que ens presenta, ofereix «la número 999 (+1), que és per al lector, i en la qual ens convida “a afegir-n’hi una”, per així “poder arribar a la xifra rodona del miler» i mostrar, d’aquesta manera, que «el recull no està tancat sinó tot al contrari, obert, receptiu, integrador».
Les citacions que recull David Pagès fan referència a diversos temes: l’amor, les arrels, l’art, l’educació, l’espiritualitat, l’humor, la llengua, la natura, el país, els referents, el temps, els valors i la vida. La majoria d’autors són nascuts entre els segles XIX i XX, per bé que també n’hi apareixen de segles anteriors.
Heus ací alguns dels personatges que hi surten esmentats: Montserrat Abelló, Joan Amades, Lola Anglada, Josep Mª Ballarín, Josep Lluís Bausset, Josep Benet, Joan Brossa, Paco Candel, Mª Aurèlia Capmany, Neus Català, Francesc Ferrer i Gironès, Francesc Manunta, Francesc de B. Moll, Maties Palau, Josep Pallach, Didín Puig, Joana Raspall, Òscar Ribas o Mercè Rodoreda, entre molts altres escriptors, pintors, artistes... i també persones pertanyents a altres àmbits professionals.
I heus ací algunes de les citacions que hi apareixen: «Tots els homes, siguin d’on siguin, entenen el llenguatge que surt del cor.» (Pau Casals), «Sense història no hi ha memòria; per això cal fomentar-la.» (Josep Benet i Morell), «Existeix la inspiració, però t’ha de trobar treballant.» (Pablo Picasso), «Que Déu ens salvi del ressentiment. S’ha d’oblidar i perdonar, no sols per santedat, sinó també per comoditat.» (Josep M. Ballarín).
Convido a llegir aquest llibre tan suggestiu, per així poder conèixer aquestes reflexions i citacions que tant de bé ens poden fer.
