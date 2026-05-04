Opinió
I si Míchel prova a Rubén Blanco?
Paulo Gazzaniga, els últims quatre partits. Al Bernabéu, s’empassa el gol de Valverde. Contra el Betis, el primer gol visitant l’agafa descol·locat; és un xut aturable. Al camp del València, en l’1-0, la pilota li passa pel costat, i en el 2-0 fa l’estàtua. I, contra el Mallorca, el gol visitant és un dels despropòsits defensius més grans d’aquesta temporada: Arnau deixa un parell de metres a Mojica; Blind, que porta tres partits irreconeixible, fa una maniobra estranya deixant sol a Samu Costa i, per acabar d’arrodonir el desastre, Gazzaniga es queda, com sempre, clavat sota els pals, en una pilota bombejada a l’àrea petita, la zona de domini d’un porter. Gols, tots ells, que haurien aturat la majoria dels porters de Primera divisió, per no dir tots. De fet, contra el Mallorca, Vitor Reis va aturar més que Gazzaniga, perquè ell ja s’havia empassat la rematada de Muriqi.
El problema del Girona FC és molt més profund que la porteria. Comença amb els propietaris, i continua amb la direcció esportiva i la banqueta, que han confeccionat una plantilla descompensada i amb jugadors de baix nivell. Però, la temporada de Gazzaniga, porter discret (recordin que ha sigut suplent tota la seva carrera, menys amb Míchel d’entrenador), és horrible. I no només pels punts que ha regalat directament. Algú recorda un partit que el Girona hagi guanyat gràcies a ell, i no em refereixo a fer aturades normals en qualsevol porter? Per tant, no s’ha plantejat Míchel donar l’alternativa a Rubén Blanco? És el que va fer Rubi quan, a tres jornades del final de la temporada 2012-13, es va carregar un desesperant Dani Mallo per donar l’alternativa a Isaac Becerra, que després també va jugar el primer play-off d’ascens a Primera, amb una brillantíssima actuació a Alcorcón. Becerra va ser titular indiscutible les tres temporades següents.
Res sabem de Rubén Blanco, llevat que l’últim partit que va jugar va ser el 18 de febrer de 2024 contra el Brest, a la Ligue 1, i que Pere Guardiola havia sigut el seu representant. Ara bé, si no està en condicions de jugar i es considera que el seu nivell encara és inferior al de Gazzaniga, que ja seria molt dir, per què se’l va fitxar? Es tractaria d’un enigma més de la indesxifrable política de fitxatges del Girona aquestes dues últimes temporades.
