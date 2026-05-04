Opinió
Tecnofeixisme
Aquests últims dies ha fet eclosió una nova bomba mediàtica que destrueix qualsevol esperança en la democràcia i la pau mundial: el manifest publicat a X pels CEOs de Palantir, companyia americana de programari, serveis i anàlisi de dades massives especialitzada en IA aplicada a exèrcits i forces armades.
En aquest, Palantir afirma que l’era atòmica ha acabat i que la dissuasió en aquest segle es basa en el programari i la intel·ligència artificial. Per aquest motiu, Silicon Valley té el «deure moral» d’armar l’exèrcit i, així, mantenir el poder d’Occident a través d’una IA com a arma de defensa.
Des del pacifisme, està comprovat que la seguretat no prové de la carrera d’armament, sinó ben al contrari, del desarmament i la desnuclearització mundial, i que, tot i els clars avantatges que ofereix la IA a la societat d’aquest mil·lenni, cal regular-la, precisament, per evitar discriminacions i violacions de drets humans.
En el manifest, gosa, a més, dividir les cultures en «superiors» i «regressives i nocives». El marc ideològic etnocentrista que legitima aquesta violència cap a altres cultures xoca de ple amb les teories clau del pacifisme, que estableixen que la pau es basa en el reconeixement dels drets i la dignitat inherent de les persones. Una pau que busca destruir les narratives colonials i racistes que Palantir exporta.
El manifest publicat parla de la seguretat d’estat advocant pel «hard power» i la creació de xarxes de vigilància global per «caçar enemics», eco d’un KKK del segle passat que s’ha traslladat als programaris informàtics del s. XXI. Una seguretat basada en el domini militar i tecnològic que no té res a veure amb la que les enquestes han demostrat que les persones busquem: la que satisfaci les nostres necessitats bàsiques: habitatge, salut, alimentació…
L’empresa nord-americana prioritza la protecció de les estructures de l’Estat, que sabem que són autoritàries i gens democràtiques. Contràriament, el pacifisme ho fa des de la priorització de la vida i la dignitat dels individus davant qualsevol classe de violència —cultural, estructural o directa—.
L’empresa també fa mofa del «complex industrial de les reunions», vantant-se d’evitar debats llargs i buits de contingut. El model que proposa és un model «tecnofeixista» on s’elimina la participació i es concentra el poder decisiu en el binomi govern-indústria militar. Si la democràcia real surt de la paraula, el diàleg i la deliberació pública, quina societat imaginem on les decisions siguin preses sempre pel militarisme i el cap d’Estat?
El manifest que resumeix el llibre The Technological Republic defensa una lògica de dominació i poder d’una elit de l’Estat i de l’empresa armamentística amb l’objectiu d’identificar i «aniquilar» l’enemic amb l’ús de la tecnologia. No calen cambres de gas, ni presons a Guantánamo, ni bombes atòmiques per derrotar els enemics del capitalisme dels EUA. Només els programaris que es gestionen des de l’empresa i la IA al servei de la guerra.
El conflicte d’interessos, la diversitat i la riquesa cultural han passat a ser una amenaça i no una oportunitat de transformació social: Palantir i les elits d’extrema dreta no afronten les causes profundes dels problemes mundials, sinó que les provoquen, les alimenten i les utilitzen per arrasar qualsevol iniciativa que els impedeixi assolir el control absolut de les polítiques mundials.
Nosaltres, mentrestant, seguirem posant les persones i la vida al centre, perquè és offline on podem crear vincles, defensar la convivència i plantar cara a un goliat tecnofeudalista que ens vol sotmetre. I si la pau és una utopia, la farem nostra imaginant una societat justa i harmònica, que és, al cap i a la fi, la que totes volem.
