Opinió

Pep Prieto

Mala fe

Hi ha etapes de la teva vida, sobretot quan encara no t’han manllevat la innocència o la ingenuïtat, en què tendeixes a confiar cegament en els altres. N’esperes el millor perquè sobreentens que són, en essència, bones persones. Ni se’t passa pel cap que puguin actuar amb malícia: si a tu et mouen les bones intencions, et penses que la resta de mortals també ho fan. Al capdavall, són com tu, éssers imperfectes en una recerca incerta. Una cosa és veure la maldat representada a les vinyetes i a la pantalla, i una altra de molt diferent creure que els teus companys de viatge són capaços de les pitjors atrocitats físiques o emocionals. Amb el pas del temps t’adones que fas bé de desconfiar, perquè, efectivament, en aquest món hi ha gent dolenta. I el més important, també n’hi ha al teu voltant. Individus que es guien per la mala fe, que són capaços de menysprear les accions dels altres però mai confessen ni auditen les pròpies. Fan de guardians de la moral col·lectiva però estan convençudíssims que la seva està per sobre dels judicis de valor. Es mostren intransigents amb tot el que ve de fora però de portes endins no tenen manies a comportar-se com autèntics hipòcrites. Els reconeixereu perquè mai tenen la culpa de res: són els altres, només respirant, que s’equivoquen. Voldrien una realitat sense matisos, que al final seria la millor manera d’ajustar-la als seus capricis. La seva mala fe consisteix, precisament, a articular un relat que mai accepta esmenes i que deshumanitza els altres sense cap mena d’escrúpol. Aquests éssers troben la felicitat en temps tan polaritzats com els que vivim, en tant que els esdeveniments es corresponen a les seves intencions. Es mostren molt ocurrents erigint-se en portaveus de les grans causes, però una lectura una mica atenta de les seves invectives denota que tot plegat no deixa de ser un simulacre interessat per poder recaptar adhesions. No obstant això, convé no oblidar-ho, la vida dona moltes voltes i tot s’acaba posant a lloc. La prepotència també.

