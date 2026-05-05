Opinió
Pel dia de la mare, un xec regal
«15% extra, troba el regal perfecte per al Dia de la mare a la selecció d’infal·libles de la nova temporada», i l’enllaç corresponent cap a la botiga en línia. «Hi ha persones que ho donen tot sense demanar res a canvi. Avui celebrem totes les mares i la seva forma única de ser. Compra ara», i vinga, cap a la web a omplir la cistella de la compra. «Dia de la mare, encerta segur. Compra una targeta regal», i no t’escalfis el cap buscant res concret, que triï ella.
Omplim-les de perfums, joies, roba, flors o xecs regal, tant li fa. El cas és que gastem, pel Dia de la mare. De reconèixer-los -no regalar, eh, reconèixer- drets, ja en parlarem un altre dia. Pel Dia de la mare, l’associació Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, va organitzar un acte al Congrés per exigir un pacte d’estat per la conciliació. Fa mesos que es reuneixen amb partits, institucions i agents socials i han enquestat 19.000 dones per a un estudi que ha arribat a la trista -i òbvia- conclusió que ser mare ha incidit en la vida laboral del 82% de les enquestades, en forma de reduccions de jornada, renúncies a ascensos o excedències.
No demanen res de l’altre món, en aquest pacte d’estat: flexibilitat en la reincorporació al lloc de feina, l’ampliació dels permisos per naixement o adopció, que la reducció de jornada per cuidar menors o dependents no impliqui pèrdua salarial o que, com marca la directiva europea, el permís parental de vuit setmanes estigui retribuït. També una incapacitat temporal de 30 dies per a la cesària, que deu ser l’única cirurgia major que no dona dret a baixa mèdica.
No demanen la lluna, no. Però és clar, res d’això se soluciona ràpid i fàcil, redirigint-te a un web per passar per caixa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas