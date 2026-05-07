Opinió
Carta d'una lectora: "L'Ajuntament ho ha tornat a fer. S'ha prostituït al món de les bicicletes"
L'autora explica "un malson amb megafonia histèrica de part dels organitzadors de «The Traka»
Envia la teva carta
Molèsties de «The Traka»
Magdalena Bosch Valentí | Girona
L’Ajuntament de Girona, ho ha tornat a fer. S’ha prostituït al món de les bicicletes, i el responsable de donar els permisos, ha convertit el despertar d’alguns ciutadans (entre ells, jo mateixa), en un malson amb megafonia histèrica de part dels organitzadors de «The Traka».
El dia 1, divendres, a 2/4 de 6, i avui dia 2, dissabte, a 2/4 de 7, aquest soroll desagradable ens ha fet començar la jornada si, o sí.
Segons la normativa municipal el descans dels veïns és d’11 de la nit a 8 del matí.
Els veïns i veïnes de la Devesa ja estem suportant massa càrrega de sorolls al mateix parc perquè també hàgim de suportar el que es fa a la ribera del Ter i a hores no normatives.
He trucat a la Policia Municipal i m’han dit que tenien permís.
Com que veig que això no s’arreglarà perquè la prostitució és tan antiga com el temps, felicito l’Ajuntament de Girona per la manera com ha de gestionar la convivència i salut dels seus ciutadans, i els demano que canviïn un dels eslògans «Girona, ciutat que cuida». A qui?
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- El mètode del forat a la carrosseria: roben un cotxe de 100.000 euros i intenten endur-se’n un de 180.000 a Calonge
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- Nestlé concreta l’impacte de l’ERO a Girona: 12 treballadors afectats i un mes de negociacions per davant