Opinió
Aquest any fem objecció fiscal
D’acord amb el Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana, l’objecció de consciència «és el refús d’obeir a un ordre, una obligació professional o una llei que hom troba inacceptable per raons ètiques, polítiques o religioses». La Constitució espanyola recull en el seu article 16è el dret del ciutadà a la llibertat ideològica i a l’apartat segon de l’article 30è s’hi esmenta que la llei regularà l’objecció de consciència a les obligacions militars. Aquest marc normatiu ha servit, entre altres coses –i amb molta lluita ciutadana–, per a l’abolició del servei miliar obligatori el març de 2001.
Ha passat temps des d’ençà. Els mateixos motius que originaren el rebuig al servei militar han servit per qüestionar el paper dels exèrcits i de la indústria armamentista, arribant a crear una veritable objecció a la defensa armada. Si vols la Pau, no preparis la guerra, construeix la Pau!
Aquest refús ètic, polític o religiós a la defensa armada és avui més necessari que mai. Vivim una escalada en la despesa militar a tot el món que es tradueix en un increment dels pressupostos destinats a la compra d’armament en detriment d’altres finalitats socials. Dos exemples com a mostra: Espanya s’ha situat en el top 15 de països del món amb més despesa militar i, dins d’aquest grup, és el país amb major increment percentual respecte de l’any anterior, un 50%. A més d’això, Espanya és el setè país del món fabricant i exportador d’armes.
Si com a ciutadans creiem en consciència que els nostres impostos NO han de servir per finançar més armes, més exèrcits, i s’han de destinar a polítiques que responguin a les autèntiques necessitats per a la seguretat de les persones: garantir educació, sanitat i habitatge; mitigar les conseqüències del canvi climàtic i afrontar la transformació social necessària; promoure la convivència pacífica als barris amb mitjans no violents de resolució dels conflictes; reduir l’abisme de les desigualtats socials..., aleshores hem d’exercir el nostre dret a l’objecció desviant una part dels impostos que anirien als pressupostos de defensa armada cap a projectes en favor de la construcció de la pau i la no-violència. Aquest acte de desobediència civil és l’objecció fiscal i es fa, de forma pública i transparent, en el moment de la declaració de la renda.
L’objecció fiscal es va començar a fer els anys 80 en paral·lel al rebuig de l’entrada d’Espanya a l’OTAN sense arribar a tenir tant de seguiment com va tenir l’objecció al servei militar. Però avui és més urgent que mai si volem expressar el nostre rebuig a perpetuar una carrera armamentista que posa en risc la supervivència de la humanitat. És una manera de fer sentir la nostra veu i dir que NO en el nostre nom, NO amb els nostres impostos. Enguany, la plataforma Aturem les guerres impulsa la Campanya SiSom, una campanya col·lectiva perquè l’objecció fiscal tingui més impacte. Us animem a afegir-vos!
Per a major informació sobre Com fer l’Objecció fiscal https://aturemlesguerres.cat/objeccio-fiscal/
Aturem les guerres Girona. Concentració a la plaça del Vi, davant de l’Ajuntament, tots els dimecres a les 19h.
