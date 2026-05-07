Opinió
Els perills dels carrers de Girona
L’estat del ferm i de l’asfalt de molts carrers de Girona fa massa temps que és un problema evident i, sobretot, perillós. No parlem només d’una qüestió estètica o de comoditat, sinó d’un problema real de seguretat viària que afecta cada dia conductors, motoristes, ciclistes i també vianants. En diversos barris, el deteriorament de la calçada és visible a simple vista amb bonys, irregularitats, asfalt desgastat i desnivells que dificulten la circulació i augmenten el risc d’accidents. Aquesta situació no és nova, però sí que sembla cada vegada més normalitzada. Allò que no hauria de ser acceptable s’ha convertit en paisatge habitual.
Un dels casos més clars és el carrer Barcelona, una de les vies importants de Girona. Al llarg dels anys s’hi han anat afegint capes i capes d’asfalt, però sense resoldre de fons el problema. El resultat és un desnivell notable entre la calçada i les voreres que genera incomoditat i perill. Aquesta acumulació de pedaços és la prova d’una manera d’actuar basada en solucions provisionals, en lloc d’una intervenció seriosa i ben planificada.
Un altre exemple és el carrer Joaquim Vayreda, on els bonys i les irregularitats del ferm fan que circular-hi sigui incòmode i, en segons quines situacions, arriscat. Per a un cotxe ja és molest; per a una moto o una bicicleta, pot ser molt més greu. Qualsevol sotragada inesperada, qualsevol desnivell mal resolt, pot provocar una pèrdua de control i acabar en accident. Girona parla sovint de mobilitat sostenible, de fomentar l’ús de la bicicleta i de fer una ciutat més amable. Però aquest discurs queda buit si després no es garanteixen unes condicions mínimes a la via pública.
