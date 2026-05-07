Opinió | CARTES
Magdalena Bosch ValentíXavier SerraMartí Mancilla Muntada
El papa Francesc
L’Ajuntament de Girona, ho ha tornat a fer. S’ha prostituït al món de les bicicletes, i el responsable de donar els permisos, ha convertit el despertar d’alguns ciutadans (entre ells, jo mateixa), en un malson amb megafonia histèrica de part dels organitzadors de «The Traka».
El dia 1, divendres, a 2/4 de 6, i avui dia 2, dissabte, a 2/4 de 7, aquest soroll desagradable ens ha fet començar la jornada si, o sí.
Segons la normativa municipal el descans dels veïns és d’11 de la nit a 8 del matí.
Els veïns i veïnes de la Devesa ja estem suportant massa càrrega de sorolls al mateix parc perquè també hàgim de suportar el que es fa a la ribera del Ter i a hores no normatives.
He trucat a la Policia Municipal i m’han dit que tenien permís.
Com que veig que això no s’arreglarà perquè la prostitució és tan antiga com el temps, felicito l’Ajuntament de Girona per la manera com ha de gestionar la convivència i salut dels seus ciutadans, i els demano que canviïn un dels eslògans «Girona, ciutat que cuida». A qui? n
Cada any el celebrem: el 9 de maig és oficialment el «Dia d’Europa». La data commemora la declaració Schumann de 1950, considerada l’origen del projecte.
En aquests temps cada cop més convulsos, amb injustícies i vulneracions flagrants dels drets humans i civils arreu –des dels Estats Units fins a la Xina o Rússia, i en força altres indrets– Europa continua essent un espai de referència en valors, drets, cultura, respecte i humanitat. Tot i els defectes, que ens cal corregir, Europa és un sistema que funciona: tothom hi vol venir.
A l’institut on treballo, com en altres, es té cura de l’educació cívica transversal, també en referència als ideals europeus especialment vinculats als drets humans i civils. M’ajuda formar part del «Programa d’Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu» (EPAS), dels Erasmus+, així com d’altres propostes europees que acosten la nostra millor Europa als estudiants. Hem d’experimentar i entendre el valor de la pau, la convivència, d’aquella «unitat en la diversitat» (el motto de la UE) que ens fa participar de manera activa, constructiva i responsable.
El 9 de maig és una festa dels que lluitem per la humanitat, defugint eurocentrismes ja superats, però convençuts de la sort vital i potser immerescuda de ser ciutadans a la UE. No em molesten les veus crítiques o posicionaments contraris al projecte europeu: la discrepància és pròpia de la democràcia.
Ara bé, els discursos de l’odi i els tòxics, tot i ser possibles, s’autodesacrediten. Europa és, ara mateix, una de les millors respostes que tenim: i això, tal com està el pati, ja és molt.
Bon dia d’Europa 2026! n
Un any després del traspàs del papa Francesc, la seva figura continua present entre els fidels d’arreu del món. Un clar exemple el trobem a la basílica –tan especial per a ell– de Santa Maria la major de Roma, que diàriament aplega milers de pelegrins que s’acosten a pregar i a deixar-hi flors o simplement a guardar silenci davant la sepultura. El passat 21 d’abril el temple va acollir una jornada commemorativa per recordar el summe pontífex i no voldria passar de llarg les paraules que, durant l’eucaristia, va remarcar el cardenal Giovanni Battista Re sobre Francesc com a «successor de Pere i pastor de l’església universal en un temps de canvi d’època.» n
