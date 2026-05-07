Opinió
La «prioritat nacional» arrasa als EUA
El debat més urgent en l’Espanya sensible prevé contra la «prioritat nacional» apadrinada per Vox, i assumida a contracor pel PP. És un concepte d’una claredat diàfana fins que algú intenta explicar-lo, així que n’hi hauria prou d’atribuir-ne l’auge majúscul als Estats Units. La mirada s’adreça aquí cap al MAGA aïllacionista, o cap a la taula d’aranzels apadrinada per Trump. Error, perquè el principal «prioritzador nacionalista» del colós americà respon al nom de Zohran Mamdani. Aquest perillós socialista va conquerir l’alcaldia de la ciutat més reconeguda del món al crit de «Nova York per als novaiorquesos».
No es tractava només d’un eslògan de campanya. En el balanç del període de gràcia, la seva pròpia pàgina web presumeix que «l’alcalde Mamdani ha dut a terme sense disculpar-se accions audaces per protegir els novaiorquesos, en els seus primers cent dies». La «prioritat urbana» és més radical i sospitosa que la nacional, però això no ha impedit que l’orbe progressista hagi consagrat el seu impulsor com la segona vinguda.
En un altre galliner, la trapelleria de Vox consisteix a dirigir la seva «prioritat nacional» contra els estrangers pobres, als quals degrada addicionalment si, a més, no parlen castellà ni abracen la fe de l’Evangeli. És a dir, racisme de la pitjor espècie. En canvi, costa més oposar-se a mesures de protecció dels residents de sempre contra estrangers rics, siguin oligarques o nòmades digitals. Tot i que potser seria excessiu parlar de robatori o segrest d’habitatges, desallotgen de facto les classes mitjanes espanyoles, amb l’argument planer que poden esclafar-les a cop de bitllets. La llarga estada en una geografia, amb independència del passaport o del lloc de naixement, no garanteix drets, però sí la satisfacció durant anys de deures, encara que només sigui en impostos pagats. L’expulsió d’un resident durant dècades d’un territori perquè ja no pot pagar-lo ja existeix a l’Espanya actual, encara que es parli poc de la «inferioritat nacional».
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- El mètode del forat a la carrosseria: roben un cotxe de 100.000 euros i intenten endur-se’n un de 180.000 a Calonge
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- Nestlé concreta l’impacte de l’ERO a Girona: 12 treballadors afectats i un mes de negociacions per davant